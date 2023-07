800 plus. Maląg: nie powiedzieliśmy ostatniego słowa

800 plus to tylko początek – Marlena Maląg powiedziała, że rząd będzie pokazywać „konkretne rozwiązania” w „kolejnych odsłonach” programów prorodzinnych. Szczegóły mają być podane jeszcze przed wyborami.

Co po 800 plus? Maląg: nie mówimy ostatniego słowa

- Z punktu widzenia społecznego, poprawy sytuacji gospodarczej rodzin wielodzietnych – bardzo się poprawiło, ten cel został osiągnięty. Nierówności dochodowe faktycznie spadły. Natomiast cele demograficzne, czyli zachęcenie Polek i Polaków do tego, żeby miały więcej dzieci – to absolutnie się nie udało – podsumował program „Rodzina 500 plus” w podcaście „Biznes. Między wierszami” prof. Jacek Tomkiewicz z Akademii Koźmińskiego. Ekspert ocenił także wpływ programu na rozwój gospodarczy oraz poziom inflacji.

Oglądaj

Marlena Maląg została zapytana, czy można spodziewać się w okresie przedwyborczym kolejnych odsłon programów prorodzinnych. Odpowiedziała, że będą one prezentowane w kolejnych odsłonach.

- Nie mówimy ostatniego słowa. Polityka prorodzinna to nie tylko bezpośrednie wsparcie finansowe, ale także działania umożliwiające przede wszystkim rodzicom podejmowanie odpowiedzialnych decyzji. Nazywam to przywracaniem młodym ludziom marzeń o rodzinie i takie na pewno działania będą w programie Prawa i Sprawiedliwości – zaznaczyła szefowa resortu rodziny i polityki społecznej.

- Nasz program jest tworzony z Polakami. Setki tysięcy spotkań, jakie parlamentarzyści, także rząd, odbywają, przekuwają się potem na konkretne rozwiązania, które pokazujemy i będziemy pokazywać – zadeklarowała.

Podkreśliła również, że wydatki na rodzinę stale wzrastają. - Rozpoczęliśmy tę kampanię ogłoszeniem na ulu programowym zwiększenia świadczenia programu 500 plus. Ustawa wyszła już z Sejmu, trafiła do Senatu, a więc jesteśmy przekonani, że zapewne jeszcze w te wakacje prezydent Andrzej Duda ją podpisze. To jest potężne wsparcie dla rodzin. Ta inwestycja w rodzinę, bo tak kwalifikujemy takie wydatki, zwiększy się o kolejne 24 miliardy złotych – przypomniała Maląg.

RadioZET.pl/PAP