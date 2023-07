800 plus nie takie pewne. Nie wszyscy zgadzają się na podwyżkę świadczenia

500 plus od 1 stycznia ma wzrosnąć do kwoty 800 złotych – wynika z projektu noweli ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, którą w czwartek (6 lipca) w nocy zajął się Sejm. Parlamentarzyści są podzieleni co do tego pomysłu.

800 plus z poprawkami. „Rząd przypomina sobie o dzieciach przed wyborami”

Posłowie nie są zgodni co do założeń podwyżki 500 plus. Rządzący chcą, by ta weszła w życie 1 stycznia i by podwyższone świadczenia trafiły do rodzin najpóźniej 29 lutego z wyrównaniem. Taka podwyżka ma przysługiwać wszystkim beneficjentom bez konieczności składania dodatkowych wniosków.

Kością niezgody w Sejmie stał się termin wejścia w życie projektu. Marzena Okła-Drewnowicz z Koalicji Obywatelskiej wnioskowała, by wyższe świadczenie weszło w życie z mocą wsteczną z wyrównaniem od 1 czerwca br.

Wcześniejszego terminu wejścia w życie ustawy chce także Magdalena Biejat z Lewicy, która stwierdziła, że „rząd Zjednoczonej Prawicy o dzieciach przypomina sobie przed wyborami”. Zgłosiła poprawkę zakładającą, że świadczenie będzie waloryzowane co rok o stopień inflacji, i drugą - proponującą wejście w życie świadczenia od 1 września 2023.

Lider ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz zaproponował oszczędności w ramach programu. Poseł chce, by wzrost świadczenia o 300 zł dotyczył tylko aktywnych zawodowo rodzin, w których chociaż jedna osoba pracuje.

Paulina Hennig-Kloska (Polska 2050) oceniła z kolei, że zwiększenie świadczenia podziała proinflacyjnie, a Polska gospodarka "musi złapać oddech". Zapowiedziała, że Polska 2050 nie poprze projektu. Jak wynika z deklaracji, ustawy nie poprze także Konfederacja, która zgłosiła wniosek o odrzucenie noweli.

Po burzliwej debacie projekt ostatecznie trafił do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

RadioZET.pl/PAP