800 plus nie tylko dla Polaków. ZUS podaje dane

500 plus od stycznia zamieni się w 800 plus. To obok świadczenia Dobry Start (300 plus), czy dodatkowego 500 plus w postaci Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego, jeden z transferów, który zasila nie tylko konta polskich obywateli. Jak podał MondayNews.pl, liczba świadczeń wypłaconych przez ZUS w programie Rodzina 500 plus za okres pierwszej połowy tego roku wyniosła nieco ponad 2 mln.

500 plus nie tylko dla Polaków. Wypłacono 2 mln świadczeń dla obywateli tych krajów

Z danych za czerwiec wynika, że ponad ćwierć miliona świadczeń wpłynęło do cudzoziemców. W tym samym miesiącu Polacy odnotowali ponad 6,1 mln wypłat.

Za pierwsze półrocze najwięcej świadczeń, bo blisko 1,8 mln, przekazano na rzecz Ukraińców.

Na kolejnych miejscach znaleźli się obywatele Białorusi, Rosji, Wietnamu, Rumunii i Bułgarii.

Cudzoziemcy stanowili 4 proc. świadczeniobiorców programu 500 plus.

Kamil Sobolewski, główny ekonomista organizacji Pracodawcy RP w komentarzu dla MondayNews.pl przypomniał, że przez wojnę w Ukrainie wzrosła liczba beneficjentów zza wschodniej granicy. - Biorąc pod uwagę, że tylko dzieci ukraińskie stanowiły w poszczególnych rocznikach w wieku szkolnym 5-8 proc., można wysnuć wniosek, iż istotna część cudzoziemców w Polsce nie korzystała od początku z przysługującego im prawa do świadczenia. Wiedza na ten temat prawdopodobnie upowszechniła się szczególnie wśród przedstawicieli innych nacji. W związku z tym można przewidywać, że liczebność obcokrajowców korzystających z tego prawa osiągnie w tym roku rekord – dodał ekspert.

Przypomnijmy, że zgodnie z założeniami rządu sprzed lat, 500 plus miało mieć walor prodemograficzny. Jak jednak mówił dr Antoni Kolek, prezes Instytutu Emerytalnego, „z czasem okazało się, że świadczenie jest jedynie formą transferu społecznego”. - Potwierdza to także przyznanie prawa do niego obywatelom innych państw. Działanie to ma charakter typowo socjalny i w tych kategoriach można ten transfer rozważać – wyjaśnił Antoni Kolek.

W pierwszym półroczu 500 plus zasiliło budżet 1,8 mln Ukraińców, ponad 100 tys. Białorusinów i ponad 20 tys. Rosjan. Wśród beneficjentów są też obywatele Wietnamu, Rumunii, Bułgarii, Indii, Gruzji, Mołdawii i Chin.

Z wyliczeń Kamila Sobolewskiego wynika, że po podniesieniu świadczenia do 800 zł miesięcznie jego koszt wyniesie ok. 65 mld zł rocznie. 5 proc. tej kwoty, która przypada na obcokrajowców, to wydatek ok. 1,3 mld złotych.