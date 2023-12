800 plus. Nieoczekiwana deklaracja Tuska

800 plus zacznie trafiać do rodziców od 2 stycznia 2024 – poinformował ZUS. PiS przekonywało, że nowa koalicja chce świadczenie zabrać, przypominając słowa liderów Trzeciej Drogi, że świadczenie powinno być tylko dla pracujących. Tusk poinformował, że podczas spotkania „przyszły minister finansów zapewnił przyszłą Radę Ministrów, że nowy rok zacznie się od wypłaty 800 plus wbrew tej propagandzie, nieustannemu szczuciu tych, którzy odchodzą”.

„800 plus stanie się faktem”. Tusk uspokaja rodziców

- To, do czego władza się zobowiązała, to na co czekają polskie rodziny, bo usłyszały to od odchodzącej władzy i ode mnie, będzie zrealizowane. 800 plus stanie się faktem i nowy rok zacznie się m.in. od tych decyzji. Mamy to zagwarantowane w tym naszym projekcie budżetu – zapowiedział przyszły premier.

Oglądaj

ZUS przypomniał w komunikacie, że podwyżkę świadczenia otrzymają te osoby, które według stanu na 1 stycznia 2024 r. mają prawo do świadczenia w okresie świadczeniowym, który trwa od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r.

„Dla rodziców i opiekunów oznacza to, że na ich konta będzie wpływać rocznie o 3600 zł więcej środków przeznaczonych na utrzymanie dziecka. Przy dwójce dzieci jest to 7200 zł, a trójce – 10 800 zł” – wyliczył Zakład.

Tusk podkreślił, że oprócz świadczenia 800 plus zagwarantowane są również środki na 30 proc. podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli. - Nawet jeśli decyzje formalne (…) zapadną w lutym czy w marcu, to podwyżki wynagrodzeń dla nauczycielek i nauczycieli będą obowiązywały od 1 stycznia i zostaną wypłacone, nawet jeśli sama formalna decyzja zapadnie później – zapewnił szef PO.

- Minister finansów gwarantuje także środki na realizację podwyżek dla nauczycieli akademickich. To jest jedna z ostatnich decyzji tego rządu, który odszedł – dodał Tusk.

Źródło: Radio ZET/Sejm/PAP