800 plus od 1 stycznia. Terminy wypłat z ZUS

800 plus wpłynie na konta beneficjentów świadczenia już w styczniu 2024 roku. ZUS przestrzegł przed oszustami próbującymi wyłudzić dane i pieniądze Polaków i przypomniał, że aby otrzymać pieniądze, wnioski o 800 plus nie są koniecznie. Dodał też, że wyższe świadczenie przysługuje od 1 stycznia 2024 roku, a wszelkie doniesienia o rzekomym wyrównaniu za wcześniejszy okres są fałszywe.

800 plus. Terminy i zasady wypłat

Od 1 stycznia 2024 r. kwota świadczenia wychowawczego zostanie podniesiona z 500 zł do 800 zł. Kwota ta zmieni się automatycznie, co oznacza, że nie trzeba składać dodatkowego wniosku. Świadczenie w nowej wysokości będzie wypłacane od stycznia 2024.

Świadczenie wypłacane jest zwykle w następujących terminach: 2, 4, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 20 i 22. dnia każdego miesiąca. Jeśli termin wypłaty przypada na dzień wolny od pracy, beneficjenci otrzymują zwykle pieniądze z wyprzedzeniem. ZUS przypomniał, że podwyżka 500 plus to dodatkowy zastrzyk gotówki dla rodzin z dziećmi. Dla rodziców i opiekunów oznacza to, że na ich konta będzie wpływać rocznie o 3600 zł więcej środków przeznaczonych na utrzymanie dziecka. Przy dwójce dzieci jest to 7200 zł, a trójce – 10 800 zł.

800 plus. Kto i kiedy musi złożyć wniosek?

Świadczeniobiorcy, którzy już pobierają 500 plus – o ile nadal spełniają warunki- nie muszą składać wniosków na bieżący okres. ZUS przypomniał, że wnioski na nowy okres świadczeniowy w programie 800 plus, który rozpocznie się 1 czerwca 2024 r., będzie można składać od lutego za pośrednictwem bezpłatnej aplikacji mZUS, Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portalu Emp@tia czy bankowości elektronicznej banków lub SKOK, które współpracują z ZUS.

Sytuacja będzie wyglądała nieco inaczej w przypadku noworodków, które przyjdą na świat w 2024 roku. Wówczas rodzice będą mieli trzy miesiące na złożenie wniosku od dnia narodzin dziecka. Rodzice otrzymają pieniądze z wyrównaniem od dnia narodzin.

Źródło: Radio ZET/ ZUS