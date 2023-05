800 plus. "PiS przyznał się, ile kosztuje nas polityka rządu i inflacja"

500 plus od przyszłego roku ma wzrosnąć do 800 zł – zapowiedzieli przedstawiciele partii rządzącej. Propozycję Prawa i Sprawiedliwości chciał przebić Donald Tusk, który zaproponował waloryzację świadczenia już na 1 czerwca br. Gość Radia ZET pytany o komentarz w tej sprawie zgodził się z byłym ministrem finansów Leszkiem Balcerowiczem, który na łamach Onetu mówił, że „z populistami nie licytuje się na populizm”.

800 plus? „PiS przyznał się, ile kosztuje nas inflacja”

- Zgadzam się z tymi słowami Leszka Balcerowicza – mówił Michał Kamiński w rozmowie z Radiem ZET. Pytany o 800 plus odparł, że na arenie politycznej mówi się o redystrybucji dóbr, a nie o ich mnożeniu.

Nie chcemy mówić o tym, jak dzielić polskie bogactwo, ale o tym, jak je wypracować. Od ośmiu lat rozmawiamy o tym, jak dzielić pieniądze. Nie chcemy mówić o tych, co biorą, ale chcemy mówić w imieniu tych, którzy na to płacą Michał Kamiński

- PiS przyznał tym samym, ile kosztuje nas ich polityka. Inflacja wymusiła podwyżkę 500 plus. To przyznanie się do tego – podsumował polityk.

800 plus od przyszłego roku ma trafić do rodziców ponad 6,5 mln dzieci – wynika z rządowych szacunków. Przypomnijmy, że obecnie wypłata świadczenia 500 plus kosztuje budżet 40 mld zł rocznie.

RadioZET.pl