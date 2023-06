800 plus podniesie ceny? Rząd wydał komunikat w tej sprawie

500 plus 1 stycznia 2024 roku wzrośnie do 800 złotych. W cytowanym przez PAP komunikacie resortu aktywów państwowych czytamy, że zwiększenie środków przekazywanych w ramach transferów socjalnych będzie miało neutralny wpływ na inflacje, zaś wyłącznie pozytywny wpływ na gospodarkę ogółem. Część ekonomistów ma jednak odmienne zdanie.

800 plus podniesie ceny? „Tylko pozytywny wpływ”

W 2024 roku w ramach programu 500 plus wydatki z pieniędzy publicznych wzrosną o ok 24 mld zł. Więcej pieniędzy w portfelach Polaków przełoży się na wyższy popyt i konsumpcję, co zdaniem resortu aktywów państwowych, walce z inflacją nie przeszkodzi.

„Wyższy popyt będzie praktycznie neutralny dla wskaźnika inflacji” – czytamy w cytowany przez PAP komunikacie.

Podkreślono, że planowana waloryzacja będzie miała pozytywny wpływ na polską gospodarkę, jednocześnie zaś nie utrudni walki z inflacją.

Zgodnie z szacunkami resortu dzięki 800 plus dochód rozporządzalny gospodarstw domowych zwiększy się o ok. 1,3 proc. w 2024 roku, co będzie bodźcem do „nieznacznego” wzrostu konsumpcji prywatnej. Ta ma urosnąć o 0,25 proc. w ujęciu realnym, czyli z uwzględnieniem inflacji. Z analizy resortu wynika, że "wyższy popyt będzie praktycznie neutralny jeśli chodzi o wskaźnik inflacji". MAP dodał, że zgodnie z modelem, szacowany wzrost cen dóbr krajowych wyniesie około 0,03 proc. w 2024 r.

Dr Sławomir Dudek, prezes Instytutu Finansów Publicznych w podcaście „Biznes. Między Wierszami” wyjaśnił, że w myśl rekomendacji Międzynarodowego Funduszu Walutowego, w czasie podwyższonej inflacji wydatki należy ograniczać. - Rząd nie ma swoich pieniędzy, dlatego też powinien ostrożnie je wydawać. Nie da się pomóc wszystkim (…) Kryteria udzielania wsparcia są niezbędne. Rząd tymczasem zrzuca pieniądze z helikoptera. To nie pomoc, tylko rozrzucanie pieniędzy – wyjaśnił ekonomista SGH.

O wpływie transferów socjalnych na inflację czytamy także w raporcie WEI o „(nie)oczywistych przyczynach rosnących kosztów życia w Polsce”. Analitycy obliczyli, że w latach 2022-2023 świadczenia tj. trzynastka, czternastka i 500 plus podniosły inflację o 1,1 pkt proc.

RadioZET.pl/PAP