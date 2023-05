800 plus to dopiero początek. Tajne plany PiS

800 plus zastąpi 500 plus 1 czerwca 2024 roku, chyba że wcześniej opozycji da się przegłosować zapowiedziany przez Donalda Tuska projekt ustawy wprowadzający podwyżkę już od 1 czerwca, czyli od Dnia Dziecka. Zapytany o poparcie dla tych przepisów premier Mateusz Morawiecki udzielił odpowiedzi, która może przejść do historii. Z nieoficjalnych wypowiedzi polityków PiS dla „SE” wynika, że zmiany w świadczeniu mogą być znacznie dalej idące, niż tylko jednorazowe, niezobowiązujące podwyższenie kwoty wypłat.

800 plus ma być waloryzowane co roku

500 plus z roku na rok traciło na wartości, do prawdziwego upadku świadczenia doszło jednak w ostatnim czasie z powodu galopującej inflacji. Ekonomiści wyliczyli, że dziś za 500 zł można kupić tyle produktów i usług, ile w 2016 roku można było nabyć za 350 zł. Gdyby świadczenie nie zostało zwaloryzowane, wspomagałoby rodziców w coraz mniejszym stopniu.

Jarosław Kaczyński pytany wcześniej o możliwość podwyższenia 500 plus odpowiadał, że nie jest to możliwe, gdyż może zwiększyć inflację. Podobnie wypowiadali się inni politycy PiS, a także rząd. Minister finansów Magdalena Rzeczkowska w audycji „Gość Radia ZET” stanowczo powiedziała, że na 800 plus zgodzić się nie zamierza, bo w budżecie nie ma pieniędzy.

Zapowiedź prezesa PiS o wprowadzeniu 800 plus miała być więc dla polityków tej partii zaskoczeniem. Anons miał nastąpić znacznie bliżej wyborów i być jednym z mocnych uderzeń rozkręcającej się kampanii wyborczej. Polaków uderzyła jednak wieść i zagubionej na 4 miesiące rosyjskiej rakiecie, a Prawo i Sprawiedliwość potrzebowało zagłuszyć tę informację. Stąd podsunięcie jednak z „kiełbas wyborczych” na tak wczesnym etapie.

Według wiadomości zdobytych przez „Super Express” za podwyższeniem 500 plus optowała Beata Szydło, która ma nadzieję wrócić do „wielkiej polityki” i być może powalczyć o prezydenturę. Na pewno pomogłoby w tym przypomnienie świadczenia, które wprowadziła jako premier. 300 zł podwyżki ma być tylko początkiem – „SE” poinformował, że 800 plus ma być co roku waloryzowane.

Na jakich zasadach – tego jeszcze nie wiadomo. Waloryzacja emerytur i rent wyliczana jest ze specjalnego wzoru, do którego trzeba po prostu podstawić wartości wskaźników podawanych przez GUS: inflacji emeryckiej oraz wzrostu wynagrodzeń. Na jakiej zasadzie ustalano by przyszłe podwyżki 500 plus – tego jeszcze nie wiadomo.

Szczegóły mogą wypłynąć podczas specjalnego, dodatkowego posiedzenia rządu, podczas którego ustalony ma być harmonogram prac nad obietnicami złożonymi przez Kaczyńskiego. Niewykluczone, że informacja ta będzie jednak trzymana w tajemnicy do jesieni jako „tajna broń” przeciwko wytoczonemu przez Donalda Tuska babciowemu.

RadioZET.pl/Super Express