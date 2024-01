800 plus to nie wszystko. Można do niego dodać 400 zł

400 plus przysługuje rodzicom, którzy nie otrzymują Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego. Dofinansowanie, przekazywane bezpośrednio do placówki opiekuńczej, może zostać wykorzystane na opłacenie całości lub części kosztów pobytu dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym. Pieniądze mogą ponadto zostać przeznaczone na dziennego opiekuna. Świadczenie uruchomiono w kwietniu 2022 roku. Jak je otrzymać?

400 plus dla rodziców. Dofinansowanie opieki nad dzieckiem

400 plus, w przeciwieństwie do 800 plus i Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego, nie jest wypłacane rodzicom do ręki. Państwo dopłaca do kosztów opieki nad dzieckiem, przekazując środki bezpośrednio do placówki opiekuńczej.

Oglądaj

ZUS podkreślił, że przy przyznawaniu świadczenia nie obowiązuje żadne kryterium dochodowe. 400 zł dofinansowania mogą otrzymać osoby opiekujące się dziećmi: rodzice biologiczni, opiekunowie prawni oraz osoby, którym sąd powierzył opiekę nad dzieckiem, np. rodzice zastępczy. Warunkiem jest uczęszczanie dziecka do wymienionych miejsc opieki oraz nieotrzymywanie równocześnie rodzinnego kapitału opiekuńczego (RKO).

Zakład wyjaśnił, że dofinansowanie 400 zł można dostać na dziecko pierwsze i jedynego w rodzinie; pierwsze w rodzinie, jeśli na kolejne dziecko otrzymuje się RKO; drugie i kolejne w rodzinie, które ma mniej niż 12 miesięcy albo więcej niż 35 miesięcy i na które ZUS przyznał RKO, które zostało już pobrane w pełnej wysokości 12 000 zł.

„Możesz złożyć wniosek o dofinansowanie najwcześniej w dniu, w którym Twoje dziecko zacznie uczęszczać do żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna. Jeśli złożysz wniosek w ciągu 2 miesięcy od tego dnia, to ZUS przyzna dofinansowanie od dnia, w którym dziecko rozpoczęło pobyt w żłobku, klubie dziecięcym lub u opiekuna dziennego. Jeśli złożysz wniosek później, to ZUS przyzna dofinansowanie od miesiąca, w którym złożyłeś wniosek” – podał Zakład.

Wniosek do dofinansowanie można złożyć do ZUS tylko elektronicznie: przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portal Emp@tia albo serwis transakcyjny swojego banku.

Źródło: Radio ZET/ZUS