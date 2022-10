Przypominamy, że "Super Express" jako pierwszy pisał o planowanych zmianach w 500 plus i waloryzacji świadczenia do 800 zł. Nieoficjalne informacje zdementowała na antenie Radia ZET wiceminister rozwoju Olga Semeniuk. – Dzisiaj o waloryzacji nie ma rozmowy – mówiła w rozmowie z Beatą Lubecką.

800 plus tylko dla wybranych? "Zabrać tym, którzy nie potrzebują"

W piątek gościem Radia ZET w programie Bogdana Rymanowskiego był ekonomista Bogusław Grabowski. Były członek RPP w mocnych słowach krytykował politykę socjalną PiS. – Dlaczego jest takie rozdawnictwo pieniędzy – bo gdybyśmy je precyzyjnie adresowali, pomoc byłaby o wiele silniejsza dla tych, co potrzebują, ale ilość obdarowanych byłaby mniejsza – mówił.

Zdaniem "Gościa Radia ZET" rząd adresuje wydatki do wszystkich, aby jak największy procent z nich zagłosował później na PiS. – Ludzie są przyzwyczajeni do rozdawnictwa – stwierdził.

– Pułapka populizmu – jak populiści dochodzą do władzy, to odchodzą od władzy w jeden sposób: doprowadzają państwo i gospodarkę do takiego kryzysu, że ludzie mają ich po dziurki w nosie – ocenił ekonomista.

Grabowski został również zapytany o ewentualną zamianę 500 plus na 800 plus. – Bardzo mądre pomysły. Tym, co potrzebują – zrobić 800 plus, a zabrać tym, którzy tego nie potrzebują – powiedział. – Dobrze adresowane programy socjalne pomagają potrzebującym o wiele więcej, niż helicopter money, które teraz rząd stosuje – wyjaśnił.

RadioZET.pl