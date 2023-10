800 plus tylko dla wybranych? Maląg: już majstrują przy tym, co zostało wprowadzone

800 plus tylko dla pracujących? Takie zapowiedz można było usłyszeć z ust kandydatów Trzeciej Drogi podczas kampanii wyborczej. Natychmiast po ogłoszeniu wstępnych wyników Szymon Hołownia stwierdził, że czas rozdawnictwa się skończył. Piotr Zalewski powiedział, że „należy przełożyć pewien akcent polityki państwa z redystrybucji dochodu na inwestycje”, co zostało odebrane jako możliwość odebrania dotychczasowych świadczeń. Szykująca się do przejęcia władzy opozycja zapewniła co prawda, że „co dane, nie będzie zabrane”, minister Maląg nie poczuła się jednak przekonana.

800 plus ograniczone? „Już widzimy, jakich zmian będą chcieli dokonywać”

Zalewski stwierdził, że „pomoc państwa powinna być skuteczna dla tych, którzy naprawdę jej potrzebują” - Natomiast uważamy, że należy przełożyć pewien akcent polityki państwa z redystrybucji dochodu na inwestycje, bo na inwestycjach finalnie wszyscy zyskamy i Polska będzie się rozwijać – wyjaśnił poseł Trzeciej Drogi.

Jednocześnie zapewnił, że „ci, którzy naprawdę potrzebują, dostaną skuteczną pomoc państwa”. Wskazał też, że podczas rozmów dotyczących świadczeń i realizacji obietnic wyborczych konieczne jest dokładne określenie stanu finansów publicznych. W jego wypowiedziach pojawiła się też sugestia, że pensja minimalna wzrośnie tak bardzo, że 800 plus może nie być już potrzebne.

- Ci, którzy chcą pracować i chcą budować swoją przyszłość. Zresztą umówmy się - mamy dzisiaj bardzo wysoką płacę minimalną. To już nie jest to samo, co kiedyś. To też jest efekt rządów PiS-u, więc dzisiaj, mimo tej wysokiej płacy minimalnej, można znaleźć pracę - stwierdził polityk.

- Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica, przedstawiając ofertę dla Polski i realizując ją krok po kroku przez te osiem lat, przede wszystkim prowadziliśmy i prowadzić będziemy politykę godnościową, aby polskim rodzinom żyło się coraz lepiej, Polska się rozwijała. Wprowadzenie świadczenia 500 plus to na pewno była rewolucja godnościowa – podkreśliła w odpowiedzi Marlena Maląg

- To świadczenie jest świadczeniem społecznym, programem społeczno-gospodarczym, świadczeniem godnościowym, a tutaj już zaczyna się opowieść o tym, jakie ewentualnie będą zmiany. Chaos już jest wprowadzany, destabilizacja. Już majstrują przy tym, co zostało wprowadzone - powiedziała minister rodziny.