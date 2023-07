800 plus wraca do Sejmu. Maląg: odpowiedzialna decyzja

800 plus to długo oczekiwana waloryzacja 500 plus. Świadczenie wypłacane jest od 2016 roku i z powodu skumulowanej inflacji straciło niemal połowę realnej wartości. Tyle według wyliczeń FOR wyniosła inflacja za czasów prezesury Adama Glapińskiego w NBP. Rodzice na większe pieniądze poczekają do początku 2024 roku – starania opozycji o wcześniejsze przyznanie podwyżki są torpedowane przez PiS.

800 plus. „Dokończony w tej kadencji proces legislacyjny”

- Z punktu widzenia społecznego, poprawy sytuacji gospodarczej rodzin wielodzietnych – bardzo się poprawiło, ten cel został osiągnięty. Nierówności dochodowe faktycznie spadły. Natomiast cele demograficzne, czyli zachęcenie Polek i Polaków do tego, żeby miały więcej dzieci – to absolutnie się nie udało – podsumował program „Rodzina 500 plus” w podcaście „Biznes. Między wierszami” prof. Jacek Tomkiewicz z Akademii Koźmińskiego. Ekspert ocenił także wpływ programu na rozwój gospodarczy oraz poziom inflacji.

- Oczekujemy na tę ustawę w Sejmie, aby w najbliższy piątek – kiedy będą głosowania i będziemy zajmować się poprawkami, które Senat zgłosi – móc tę ustawę ostatecznie przyjąć i przekazać na ostatni szczebel procesu legislacyjnego – podpis pana prezydenta Andrzeja Dudy - który czeka na tę ustawę – zapowiedziała minister Marlena Maląg. - Oczywiście, będzie to dokończony w tej kadencji proces legislacyjny – uzupełniła.

Jak podała, ustawa wejdzie w życie od 1 stycznia 2024 roku. - Bo to odpowiedzialna decyzja także za budżet państwa – ogłosiła szefowa MRiPS. Minister Maląg dodała, że od 1 kwietnia 2016 roku do polskich rodzin w ramach programu Rodzina 500 plus trafiło ponad 240 mld zł.

Jedna z poprawek zgłoszonych do ustawy o 800 plus przez opozycję zakłada przyspieszenie wypłaty świadczenia. Większe pieniądze miałyby należeć się rodzicom już od 1 czerwca, wraz z wyrównaniem do daty wejścia nowych przepisów w życie. Inna propozycja ogranicza waloryzację do rodziców, którzy pracują.

Senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych omawiała nowelizację budżetu na 2023 rok oraz nowelizację ustawy okołobudżetowej. Ustawa zwiększa limit wydatków państwa w tym roku do nie więcej niż 693,4 mld zł (wcześniej było to 672,5 mld zł), dochody budżetu zostały zwiększone do 601,4 mld zł (poprzednio było to 604,5 mld zł), zaś deficyt budżetu państwa został ustalony na maksymalnie 92 mld zł (poprzednio - 68 mld zł).

- Zgłaszam poprawkę, zwiększającą kwotę świadczenia 500 plus do 800 zł od 1 czerwca 2023 r. Źródłem finansowania jest ta rezerwa celowa – powiedział przewodniczący KBiFP i senator Koalicji Obywatelskiej Kazimierz Kleina.

RadioZET.pl/PAP