800 plus z progiem dochodowym? Niespodziewany sygnał dla nowego rządu

800 plus zacznie wspierać portfele rodziców od stycznia 2024 roku. Tak jak w przypadku 500 plus, nie przewidziano żadnego kryterium dochodowego ani innych ograniczeń – świadczenie ma być dostępne powszechnie na każde dziecko, niezależnie od statusu majątkowego rodziny. Taka sytuacja, jak się okazało, nie do końca podoba się Polakom. Tylko 37 procent respondentów sondażu dla „Sper Expressu” zadeklarowało, że nie powinno się wprowadzać kryterium dochodowego do świadczenia.

800 plus do zmiany? Polacy chcą progu dochodowego

- Polityka socjalna jest potrzebna, ale potrzebna jest także polityka społeczna doceniająca pracę – stwierdził Władysław Kosiniak-Kamysz w programie „Gość Radia ZET”. Ludowiec został zapytany o zaproponowane w trakcie kampanii wyborczej przyznanie podwyżki do 800 plus tylko osobom pracującym. – 800 plus już zostało przyjęte. Nie będziemy Wisły kijem zawracać – zapewnił prezes PSL.

Oglądaj

- Co innego, gdy jest mama, która wychowuje czwórkę, piątkę dzieci, jest czasem sama, a nawet jak nie jest, to ona i tak jest pracująca na kilku etatach, a nie tylko jednym. Nie można zgubić nikogo, każdy powinien być objęty opieką, ale nie można pozwolić na jazdę na gapę, że państwo wszystko za ciebie załatwi. Państwo daje gwarancję bezpieczeństwa, ale nie załatwia za ciebie całego twojego życia – stwierdził Władysław Kosiniak-Kamysz.

W sondażu Instytutu Badań Pollster, zrealizowanym na zlecenie „SE”, ankietowanych zapytano: „Czy nowy rząd powinien wprowadzić próg dochodowy gospodarstwa domowego, od którego nie przysługuje świadczenie 800 plus?”.

Na tak postawione pytanie 63 procent badanych odpowiedziało twierdząco. Natomiast zdaniem 37 procent nie należy wprowadzać progu dochodowego w świadczeniu 800 plus. Sondaż zrealizowano w dniach 7-8 listopada na próbie 1014 dorosłych Polaków.

- Pokutuje w Polsce takie spojrzenie na różne świadczenia udzielane przez państwo, że one powinny iść tylko do osób najbiedniejszych, że powinno się na nie zasłużyć w jakiś sposób, zasłużyć biedą. To jest złe podeście. 500 plus, mam nadzieję, że od stycznia 800 plus, za którym w większości głosowaliśmy, będzie utrzymane w takim kształcie, jaki jest. Z dwóch powodów: pierwszy jest taki, że jest to po prostu tańsze dla państwa. Bardzo dużo kosztuje weryfikacja tego, komu się te pieniądze należą – stwierdziła w programie „Gość Radia ZET” współprzewodnicząca partii Razem Magdalena Biejat.

Źródło: Radio ZET/Super Express