800 plus z progiem dochodowym? Nowy rząd: wiele obszarów do weryfikacji

800 plus nie powinno być dla wszystkich – stwierdzili Polacy. W sondażu Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu” 63 procent respondentów wypowiedziało się, że nowy rząd powinien wprowadzić próg dochodowy gospodarstwa domowego, od którego nie przysługuje świadczenie 800 plus. Przeciwnego zdania było 37 procent. Wieczorek został zapytany w Studiu PAP o stanowisko Lewicy w tej sprawie. - My uznajemy, że to, co już zostało przyjęte powinno być utrzymane, czyli dla wszystkich – odparł polityk. Dodał jednak, że nowy rząd powinien poważnie przedyskutować kształt systemu pomocy społecznej.

„800 plus, później 1000 plus”. Lewica o przyszłości świadczenia

- Polityka socjalna jest potrzebna, ale potrzebna jest także polityka społeczna doceniająca pracę – stwierdził Władysław Kosiniak-Kamysz w programie „Gość Radia ZET”. Ludowiec został zapytany o zaproponowane w trakcie kampanii wyborczej przyznanie podwyżki do 800 plus tylko osobom pracującym. – 800 plus już zostało przyjęte. Nie będziemy Wisły kijem zawracać – zapewnił prezes PSL.

Oglądaj

- Natomiast prawda jest taka, że w ogóle musimy dyskutować bardzo poważnie o systemie podatkowym, o kwotach wolnych od podatku, o finansowaniu samorządów, o progach podatkowych, ale również o tym systemie dot. i pomocy społecznej, i tego komu ta pomoc powinna przysługiwać. W mojej ocenie tu jest bardzo wiele obszarów do weryfikacji, to jest i kwestia 800 plus czy później, jak będzie 1000 plus, nie wprowadzać progu - powiedział Wieczorek.

Wakacje kredytowe mają zostać przedłużone, nie będą jednak już przysługiwać wszystkim. W projekcie zapisano, że z możliwości odroczenia płatności raty będą mogli korzystać kredytobiorcy, którzy pożyczyli mniej niż 400 000 zł. Osoby, które wzięły kredyt na wyższą kwotę będą mogli przenieść płatność raty, jeśli jej wysokość przekroczy 50 procent osiąganych dochodów.

Dopytywany, czy Lewica jest za wprowadzeniem progów dochodowych, odparł, że „to będzie wymagało naprawdę dyskusji”. - Wakacje podatkowe, znowu jest pytanie, czy (wprowadzić) progi czy nie progi, czy każdemu akurat te wakacje powinny się należeć, dopłaty do energii elektrycznej, dopłaty do gazu. W mojej ocenie ten system musi być już powoli kierowany do tych, którzy rzeczywiście potrzebują tej pomocy, a nie do tych, którzy są w stanie bez tej pomocy poradzić - powiedział polityk Lewicy.

- Pokutuje w Polsce takie spojrzenie na różne świadczenia udzielane przez państwo, że one powinny iść tylko do osób najbiedniejszych, że powinno się na nie zasłużyć w jakiś sposób, zasłużyć biedą. To jest złe podeście. 500 plus, mam nadzieję, że od stycznia 800 plus, za którym w większości głosowaliśmy, będzie utrzymane w takim kształcie, jaki jest. Z dwóch powodów: pierwszy jest taki, że jest to po prostu tańsze dla państwa. Bardzo dużo kosztuje weryfikacja tego, komu się te pieniądze należą – stwierdziła w programie „Gość Radia ZET” współprzewodnicząca partii Razem Magdalena Biejat.

Źródło: Radio ZET/PAP