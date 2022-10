800 plus zastąpi 500 plus? "To świadczenie trzeba waloryzować"

Jak sugeruje "Super Express", PiS w obliczu wyborczej klęski może chcieć zwaloryzować świadczenie 500 plus do kwoty 800 złotych. "To jest naszym ratunkiem. Nie ma innego wyjścia" – miał powiedzieć ważny polityk obozu władzy.

Zandberg w Radiu ZET o 800 plus zamiast 500 plus

Poseł Lewicy Adrian Zandberg zapytany w środę w Radiu ZET o nowy pomysł partii Jarosława Kaczyńskiego odparł: – Waloryzacja to oczywista oczywistość. Mówimy o tym od roku. To nie jest żadna łaska ze strony PiS ani żaden złoty strzał. Świadczenia społeczne powinny być waloryzowane.

– To jest obowiązek rządu, żeby to w końcu zrobić – dodał. – Ludzie widzą, że PiS nie dowozi swojej podstawowej obietnicy: jesteśmy, jacy jesteśmy, ale pod naszymi rządami będzie wam się poprawiało. No i przestało się poprawiać. PiS jest nieudolne i ludzie to widzą – powiedział Gość Radia ZET.

Bogdan Rymanowski dopytywał, czy Lewica poparłaby w Sejmie projekt waloryzacji 500 plus. – Nie mam wątpliwości, że to świadczenie trzeba waloryzować. Jestem pragmatykiem. Jeśli przychodzą propozycje rządowe, które mają ręce i nogi, to ja nie jestem na nie, bo nie. Jeśli mają sens - popieram – stwierdził Zandberg.

RadioZET.pl