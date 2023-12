800 plus. ZUS podał harmonogram nowych wypłat

800 plus według zapisów ustawy mogło zacząć trafiać do rodziców dopiero w lutym - zgodnie z przepisami z 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci na wypłatę wyrównania od 1 stycznia 2024 r. ZUS ma czas do 29 lutego 2024 r. Zakład uspokoił beneficjentów: opóźnień w wypłatach podwyżek nie będzie.

800 plus bez ustawowych opóźnień. Pieniądze od stycznia

ZUS przypomniał w komunikacie, że podwyżkę świadczenia otrzymają te osoby, które według stanu na 1 stycznia 2024 r. mają prawo do świadczenia w okresie świadczeniowym, który trwa od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r.

Szefowa ZUS dodała, że po Nowym Roku osoby uprawnione otrzymają wypłaty w nowej wysokości i zostaną o tym poinformowane na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Nie trzeba składać żadnych wniosków – podwyżka zostanie wprowadzona w pełni automatycznie.

ZUS ostrzegł wcześniej przed oszustwem dotyczącym rzekomej możliwości otrzymania wyrównania 500 plus do 800 plus od lipca 2023, czyli daty przyjęcia ustawy. Wnioski, które pojawiły się w sieci, są fałszywe – podwyżka dotyczy tylko przyszłego roku.

- W związku ze zmianami ZUS będzie musiał dokonać niewielkich korekt w systemie, który obsługuje 500 plus. Wszystkie pozostałe zasady funkcjonowania programu Rodzina 500 plus pozostaną niezmienne. Na początku przyszłego roku rodzice, oprócz większej kwoty na swoich rachunkach bankowych, nie powinni zauważyć żadnych innych zmian. Świadczenie będzie nadal wypłacane na bieżąco – obiecał w rozmowie z RadioZET.pl Paweł Żebrowski, rzecznik ZUS.

Zakład podał, że podwyżka 500 plus do 800 plus oznaczać będzie dla rodziców i opiekunów, że na ich konta będzie wpływać rocznie o 3600 zł więcej środków przeznaczonych na utrzymanie dziecka. Przy dwójce dzieci będzie to 7200 zł, a trójce – 10 800 zł.

Źródło: Radio ZET/ZUS/PAP