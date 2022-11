95 proc. dofinansowania zakupu mieszkania. Ustawa o poprawie warunków mieszkaniowych w akcji

Mieszkania w Polsce są drogie i niedostępne, co ma być jednym z głównych powodów spadku dzietności: Polacy nie chcą zakładać rodzin, dopóki nie będą czuli się bezpiecznie dzięki posiadaniu własnego lokum. Jednym z pomysłów jest umożliwienie gminom wykupu, remontu i odsprzedaży byłych mieszkań pracowniczych. Procedury można już wszczynać – zapowiedział wiceminister rozwoju i technologii Piotr Uściński, obiecując finansowanie na poziomie 50 mln zł rocznie.

50 mln zł na wykup mieszkań pracowniczych. Dofinansowanie dla gmin

Dofinansowanie przeznaczone na zakup lokali mieszkalnych, a także na zakup połączony z remontem, będzie wynosiło 95 procent kosztów przedsięwzięcia. Lokatorami tych mieszkań muszą być osoby, które przed 7 lutego 2001 roku były pracownikami przedsiębiorstwa państwowego lub spółki handlowej, w której Skarb Państwa był podmiotem dominującym, bądź też taki statut mieli członkowie ich rodzin.

- Gminy już mogą kupować te mieszkania, całą tę procedurę wszczynać. Potem mają 12 miesięcy od wejścia w życie ustawy, żeby złożyć wniosek w tym zakresie. Przewidujemy minimum 50 mln zł rocznie w funduszu dopłat na te transakcje, a więc myślę, że spokojnie tych pieniędzy wystarczy - zapewnił Uściński.

Wiceminister dodał, że „gmina, która wykupi byłe mieszkania zakładowe będzie mogła dokonać wobec lokatora decyzji o sprzedaniu mu lokalu. Jeśli gmina sprzeda lokatorowi mieszkanie przed upływem 5 lat, wówczas nie uzyska grantu na infrastrukturę wynoszącego do 50 procent ceny zakupu mieszkania”. Uściński zaznaczył też, że grant ten przysługuje gminie w przypadku nabycia każdego lokalu komunalnego, a więc też nabycia byłego mieszkania zakładowego do zasobu komunalnego.

Wiceszef MRiT przyznał, że nie ma pewności, iż wszystkie byłe zakładowe mieszkania, które znajdują się w rękach prywatnych najemców, zostaną wykupione przez gminy.

- Mówimy o liczbie mieszkań, która została oszacowana na 18 do 35 tys. mieszkań. Nie wiemy, czy wszystkie gminy się na to zdecydują, jednakże ustawa jest tak napisana, żeby zachęcać gminy do tego. Gmina dostaje 95 proc. dofinansowania na zakup tego lokalu, a z drugiej strony, zwiększając swój zasób mieszkań komunalnych otrzymuje też grant na infrastrukturę w wysokości 50 procent - tłumaczył Uściński.

- Jeśli chodzi o wynajmujących, którzy mieliby sprzedać, to pozostawiamy sprawy w rękach gminy. Gmina powinna podjąć rozumowy, negocjacje. Nie możemy zmusić prywatnych podmiotów do tej sprzedaży – dodał wiceminister.

RadioZET.pl/PAP