Protest rolników znów paraliżuje ruch drogowy? Na początku lutego zrzeszeni w AGROunii zablokowali kilka dróg krajowych w ramach manifestacji pod hasłem „Nie będziemy umierać w ciszy”. Po kilku tygodniach, tak jak wcześniej zapowiadali rolnicy, protest przeniósł się do centrum Warszawy.

Według relacji AGROunii rolnicy z całej Polski wjechali do Warszawy na traktorach, autobusami i własnymi samochodami. Ponad 200 traktorów miało zablokować wjazd, nie obeszło się bez interwencji policjantów.

Warszawa sparaliżowana. Trwa protest rolników

Na wjeździe do Warszawy policja zamknęła ruch na ul. Kasprzaka, żeby zablokować wjazd do centrum kolumnie traktorów, którymi rolnicy przyjechali do stolicy na protest AgroUnii. Rolnicy protestują pod hasłem "Godna płaca za ciężką pracę".

Z relacji AGROUnii wynika, że na pasie stoi ponad 200 traktorów. Rolnicy mają je pozostawić na ulicy i wrócić dopiero po tym, jak ich postulaty przyjmie premier Mateusz Morawiecki.

Rolnicy chcą zwrócić uwagę polityków na sytuację rolników w dobie rosnącej inflacji.

Wszystko drożeje, drożeją nawozy, sadownicy z Grójca sprzedają swoje jabłka poniżej kosztów produkcji - po 60 groszy, podczas gdy w sklepach ich cena wynosi 3 zł 60 groszy. Rząd nie chce z nimi rozmawiać, musimy protestować, żeby się z nami liczyli Michał Kołodziejczak

- Produkcja żywności klęczy na kolanach i zdycha. Polska wieś to nie są już brudne kalosze i słoma z butów. To drogie traktory na kredyty i normalne rodziny. Mamy wiele do stracenia. To nie jest piknik, pamiętajmy, po co tu przyjechaliśmy – podsumował lider organizacji.

RadioZET.pl/PAP