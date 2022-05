Abonament RTV mocno w górę. KRRiT podała nowe stawki

Abonament RTV to danina, którą płaci się za posiadanie odbiorników radiowych i telewizyjnych. W założeniu ma ona finansować funkcjonowanie mediów publicznych. W praktyce ściągalność jest bardzo niska, co skłoniło rządzących do przekazywania państwowej telewizji i radiu co roku około 2 mld zł w ramach rekompensaty.

Stawka abonamentu RTV zwiększy się wyczuwalnie od 2023 roku, a wraz z nią wymiar kary za uchylanie się od jego uiszczania. Ile trzeba będzie płacić od przyszłego roku?

Abonament RTV 2023. Stawki poszły w górę

Obecnie opłata za 1 miesiąc za radioodbiornik wynosi 7,50 zł, co w skali roku przekłada się na 90 zł. Opłata miesięczna za odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiofoniczny to 24,50 zł, czyli 294 zł za rok.

Od 2023 roku stawka za posiadanie radioodbiornika wzrośnie do 8,7 zł za 1 miesiąc, a więc o ponad 10 procent. Roczny abonament RTV dla właścicieli odbiorników radiowych wzrośnie więc do 104,4 zł.

Nowa stawka za telewizor lub telewizor i radio wynosić będzie 27,30 zł miesięcznie, co oznacza podwyżkę do 327,6 zł w skali roku.

Osobom, które opłacają abonament z góry, przewidywane są zniżki w wysokości do około 10 procent całości opłaty.

Razem ze stawkami abonamentu RTV wzrosną także kary za uchylanie się od jego uiszczania. Jest ona równa 30-krotności miesięcznej opłaty powiększonej o odsetki za nieterminową płatność. Obecnie to 735 zł, co razem z potrąceniami przekłada się na konieczność zapłaty około 1500 zł. Od 2023 roku podstawa kary wynosić będzie już 819 zł.

RadioZET.pl/KRRiTV/Fakt