Poczta ściga za nieopłacony abonament. Prawie 40 tys. spraw

Abonament z roku na rok teoretycznie kosztuje Polaków coraz więcej. Opłaty rosną – w 2023 roku będą wyższe o 10 proc., a do budżetu z tego tytułu ma wpłynąć łącznie 616 mln zł. Płacić musi każdy, kto posiada sprzęt: radio lub telewizor. Z opłaty zwolnieni są m.in. seniorzy, którzy ukończyli 75. rok życia i osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej. Tymczasem tylko w trzech pierwszych kwartałach br. wszczęto postępowania egzekucyjne na podstawie 39 765 tytułów wykonawczych wystawionych w związku z nieuiszczoną opłatą abonamentową za używanie odbiornika - dowiedział się portal Wirtualnemedia.pl.

Abonament RTV. Poczta Polska ściga dłużników

W świetle prawa to na Poczcie Polskiej spoczywa obowiązek weryfikacji, czy mieszkańcy posiadający zarejestrowany odbiornik płacą abonament. Jeśli organ nie odnotuje wpływów, najpierw wysyła upomnienie listownie, potem zaś sprawa kierowana jest do organu egzekucyjnego, czyli w tym przypadku skarbówki.

„Należności ściągają poborcy skarbowi ze specjalnej komórki, którzy mają podobne uprawnienia do komorników. Mogą na przykład zabezpieczyć rachunek bankowy, akcje czy obligacje. W przypadku większego zadłużenia także nieruchomości” – wyjaśnił serwis Wirtualnemedia.pl.

Serwis powołał się na dane resortu finansów, z których wynika, że od początku roku do końca września bieżącego roku wszczęto postępowanie egzekucyjne na podstawie 39 765 tytułów wykonawczych wystawionych w związku z nieuiszczoną opłatą abonamentową za używanie odbiornika. Jak podano, kara za nieopłacenie abonamentu stanowi 30-krotność jego miesięcznej wysokości. A w przyszłym roku stawki pójdą w górę.

Obecnie opłata za 1 miesiąc za radioodbiornik wynosi 7,50 zł, co w skali roku przekłada się na 90 zł. Opłata miesięczna za odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiofoniczny to 24,50 zł, czyli 294 zł za rok. Od 2023 roku stawka za posiadanie radioodbiornika wzrośnie do 8,7 zł za 1 miesiąc, a więc o ponad 10 procent. Roczny abonament RTV dla właścicieli odbiorników radiowych wzrośnie więc do 104,4 zł. Nowa stawka za telewizor lub telewizor i radio wynosić będzie 27,30 zł miesięcznie, co oznacza podwyżkę do 327,6 zł w skali roku. Osoby, które opłacają abonament z góry, mogą liczyć na zniżki w wysokości do około 10 procent całości opłaty.

RadioZET.pl/Wirtualnemedia.pl