Adam Glapiński mógł naruszyć prawo. "Udzielanie takich informacji podczas spaceru?"

Adam Glapiński i jego żona zostali nagrani przez działaczkę AGROUnii podczas spaceru w Sopocie. Kobieta zatrzymała parę i zaczęła pytać o sytuację kredytobiorców. Zarówno odpowiedzi szefa banku centralnego, jak i jego żony, wywołały burzę w sieci. Pojawiły się nawet pytania o to, czy prezes NBP nie naruszył prawa.

Rady dla kredytobiorców? „Wygrać w totka”

AGROUnia opublikowała rozmowę młodej kobiety, z której relacji wynika, że pracuje na trzy etaty, a na jej barkach spoczywa spłata kredytu, którego raty skoczyły o ponad sto procent. Na pytanie, co powinna zrobić, para ironizowała, że „należy głosować na Tuska”.

Prezes NBP dopytał, kiedy kobieta zaciągnęła wspomniany kredyt. Przypomniał także, że dług zaciągnięty dwa lata temu wiązał się wówczas z niższymi ratami. – Cieszyła się Pani, że wtedy kredyt był najtańszy w historii?- pytała żona Adama Glapińskiego.

Szef banku centralnego „uspokoił” kobietę mówiąc, że zgodnie z prognozami najwyższe stopy procentowe będą w miesiącach letnich, zaś potem „zaczną lekko spadać”. Dodał, że jeśli będzie jeszcze jedna podwyżka stóp, to nie będzie ona wyższa niż 25 pb.

- Nie przywiązywałbym się do tych wypowiedzi. Decyzje w sprawie stóp procentowych podejmuje cała Rada Polityki Pieniężnej – skomentował dla Radia ZET przewodniczący Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz.

Prezes Glapiński doradził także, by skorzystać z wakacji kredytowych, dopóki stopy nie spadną.

- Życzę, by Pani wygrała w „Totolotka” – dodała Katarzyna Glapińska.

- Nie bądź taka, Kasiu, daj mi odpowiadać – uspokajał Glapiński.

„Prezes Glapiński miał odwrócić się na pięcie i odejść?”

Michał Kołodziejczak z AGROUnii potwierdził, że kobieta, która rozmawiała z małżeństwem Glapińskich, działa w organizacji. - Nagranie z prezesem Glapińskim było spontaniczne i było też merytoryczne. Jestem pełen podziwu dla naszej działaczki. Ci wszyscy, którzy są tacy odważni w internecie, niech sami staną i porozmawiają w takiej sytuacji. Nie zawsze daje się wyłączyć emocje. A jak ma to zrobić człowiek, który ma już podwójną ratę kredytu, ciężko pracuje, a i tak już ledwo wiąże koniec z końcem? — komentował Kołodziejczak.

O nagranie z prezesem Glapińskim zapytany został także rzecznik rządu Piotr Müller. Jak mówił dla Polsat News, była to „spontaniczna rozmowa”. - Ktoś podszedł i co miał pan prezes zrobić, odwrócić się na pięcie i odejść? - zapytał.

Rzecznik rządu zaznaczył, że mamy do czynienia z prywatną rozmową, zaś oficjalne komunikaty NBP publikowane są na stronie banku centralnego.

Szef NBP naruszył prawo?

„Pracownicy NBP oraz członkowie Rady i organów opiniodawczo-doradczych przy Zarządzie NBP są obowiązani do nieujawniania osobom nieupoważnionym informacji, z którymi zapoznali się w trakcie wykonywania swoich obowiązków, (…) informacji objętych ochroną na podstawie przepisów dotyczących ochrony informacji niejawnych, jak również innych informacji chronionych ustawowo” – głosi art. 55 ustawy o NBP.

Czy prezes Adam Glapiński powiedział za dużo podczas spaceru w Sopocie? "Naruszenie zasad, a może i nawet prawa" - tak politycy opozycji komentują słowa Adama Glapińskiego,

- Jeśli to poważne stwierdzenie, to mamy do czynienia z naruszeniem tajemnicy państwowej. NBP powinno za to odpowiedzieć. Taka sytuacja nie powinna się zdarzyć - mówił poseł Koalicji Obywatelskiej, prawnik Robert Kropiwnicki.

- Udzielanie takich informacji podczas spaceru? To w żadnym innym kraju dotąd nie miało miejsca – dodał Adrian Zandberg z Lewicy. Posiedzenie RPP w sprawie stóp procentowych zaplanowane jest na wrzesień.

RadioZET.pl/Radio ZET/PAP