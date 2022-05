Afryka zamiast Rosji. UE zmieni dostawcę gazu

Sankcje nakładane na Rosję miały spowodować jej osłabienie gospodarcze, po tym jak armia Putina napadła na Ukrainę. Sytuacja się jednak komplikuje, ponieważ część krajów jest uzależniona od rosyjskich surowców. Węgry i Słowacja stawiają własne bezpieczeństwo energetyczne ponad działania wojenne w Europie i nie zerwą współpracy gospodarczej z najeźdźcą. Unia Europejska szuka rozwiązania w Afryce.

UE zmieni dostawcę surowców. Miejsce Rosji zajmie Afryka

Według Bloomberga współpraca z krajami afrykańskimi jest elementem projektu zewnętrznej strategii energetycznej Unii Europejskiej, który zakłada pełne uniezależnienie się od rosyjskich surowców. Według tego projektu kraje afrykańskie, zwłaszcza w zachodniej części kontynentu, takie jak Nigeria, Senegal i Angola, mają znaczny potencjał w zakresie eksportu skroplonego gazu ziemnego (LNG).

Agencja informacyjna podała, że unijny projekt strategii energetycznej ma również na celu przygotowanie Wspólnoty do importu 10 mln ton odnawialnego wodoru do 2030 r., aby w ten sposób zastąpić gaz z Rosji, co byłoby zgodne z Europejskim Zielonym Ładem w sprawie rezygnacji z paliw kopalnych i neutralności klimatycznej.

Wśród kroków zastępowania rosyjskiego importu unijny projekt zakłada także: pełną realizację umowy ze Stanami Zjednoczonymi o dodatkowej dostawie 15 mld m3 LNG w 2022 r. i ok. 50 mld m sześc. rocznie do 2030 r.; podpisanie trójstronnego porozumienia z Egiptem i Izraelem w sprawie zwiększenia dostaw LNG do lata 2022 r.; podwojenie przepustowości Południowego Korytarza Gazowego, który dostarcza gaz z Azerbejdżanu do Europy do 20 mld m3 rocznie; rozważenie możliwości importu gazu z Kanady; przekierowanie przesyłek LNG z Azji do Europy.

RadioZET.pl/PAP/Bloomberg

Wojna w Ukrainie na żywo: