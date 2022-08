Alkohol i papierosy droższe nie tylko przez inflację. Rząd podnosi akcyzę

Akcyza na alkohol wzrośnie o 5 procent, a na wyroby tytoniowe o 10 procent – wynika z projektu budżetu przygotowanego przez rząd na 2023 roku. Seria podwyżek podatku ma trwać aż do 2027 roku.

Inflacja wywołuje w Polsce coraz większą drożyznę. GUS podał, że według szybkiego szacunku w ciągu roku ceny wzrosły aż o 16,1 procent. Stało się tak nawet mimo tarczy antyinflacyjnej, która obniżyła stawki podatków na żywność, energię czy paliwo.

Piwo, wino, wódka i whisky czeka przeciwstawna decyzja: nakładana na nie obciążenia fiskalne wzrosną. W górę według zapowiedzi rządu pójdą także ceny papierosów oraz nowatorskich wyrobów tytoniowych, na przykład coraz popularniejszych podgrzewaczy.

Alkohole i papierosy podrożeją. Rząd zapowiedział podwyżkę akcyzy

Założenia budżetu Polski na 2023 rok jasno pokazują: będzie drożej. Część z planowanych rekordowych przychodów pochodzić ma z podwyżek akcyzy na wyroby alkoholowe i tytoniowe.

Akcyza na alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane z wyłączeniem cydru i perry oraz wyroby pośrednie wzrośnie o 5 procent. O 10 procent wzrośnie akcyza na tytoniowe wyroby nowatorskie (mieszaniny, w których składzie znajduje się tytoń lub susz tytoniowy).

Dodatkowo z informacji opublikowanych przez Ministerstwo Finansów wynika, że w 2023 roku dojdzie do podniesienia stawki kwotowej o 10 procent na papierosy i tytoń do palenia. To dalszy ciąg serii podwyżek, która zaczęła się w 2022 roku.

Jak zaznaczył resort finansów, podwyżki zaplanowano aż do 2027 roku. Seria ma wyglądać następująco:

podwyższenie stawek akcyzy na alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane z wyłączeniem cydru i perry o mocy do 5 proc. i wyroby pośrednie o: 10 proc. w 2022 r. oraz co roku o 5 proc. w latach 2023-2027

podwyższenie od 2022 r. minimalnej stawki akcyzy na papierosy o 5 proc. całkowitej kwoty akcyzy, naliczonej od średniej ceny detalicznej papierosów

podwyższenie stawki akcyzy na wyroby nowatorskie poprzez podniesienie stawki kwotowej o 100 proc. od 1 stycznia 2022 r. i co roku o 10 proc. w latach 2023-2027

podwyższenie stawek akcyzy na papierosy i tytoń do palenia poprzez podniesienie stawki kwotowej co roku o 10 proc. w latach 2023-2027

RadioZET.pl/money.pl