Na terenie Ukrainy obowiązywał zakaz sprzedaży alkoholu z powodu trwającego stanu wojennego. Teraz to się zmieni. Sprawdzamy, jakie informacje znalazły się w komunikacie wojskowej administracji ukraińskiej stolicy.

Wojna w Ukrainie trwa już 36 dni. Doradca ministra spraw wewnętrznych Ukrainy Wadym Denysenko powiedział w niedzielę, że „Rosjanie rozpoczęli niszczenie ukraińskich magazynów paliwa i żywności, dlatego w najbliższej przyszłości rząd Ukrainy będzie musiał rozproszyć te zapasy”.

Na początku marca wicepremier, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk zapewnił, że „Polska jest dużym eksporterem żywności, co oznacza, że posiada duże nadwyżki, które pozwolą na wyżywienie obywateli naszego kraju, a także napływających z Ukrainy uchodźców”.

Przywrócona zgoda na sprzedaż alkoholu w Kijowie

Wojskowa administracja ukraińskiej stolicy zawiadomiła w czwartek w komunikacie opublikowanym w komunikatorze Telegram, że ograniczenie handlu alkoholem zostanie w Kijowie częściowo zniesione wraz z początkiem kwietnia.

"Od 1 kwietnia w Kijowie zostanie częściowo dozwolona sprzedaż alkoholu. Można go będzie nabyć od 11.00 do 16.00 w sklepach i lokalach gastronomicznych" - czytamy we wpisie.

Zakaz sprzedaży alkoholu został wprowadzony na terenie Ukrainy z powodu obowiązującego stanu wojennego.

RadioZET.pl