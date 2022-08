Apel ZUS w sprawie 300 plus. „Zróbcie to jeszcze w sierpniu”

Osoby, które chcą skorzystać z programu „Dobry start” i otrzymać 300 zł na zakup wyprawki szkolnej dla dzieci, powinny złożyć wniosek jeszcze w sierpniu. W rozmowie z Radiem ZET wezwała do tego Monika Kiełczyńska z łódzkiego oddziału ZUS.

Powrót do szkoły to dla wielu rodziców szok finansowy. Wyprawki szkolne stały się bardzo drogie, przez co 70 procent rodziców ma problemy ze sfinansowaniem zakupów wszystkich przyborów i akcesoriów szkolnych.

Portfelom może ulżyć dodatkowe 300 zł, jakie można otrzymać od ZUS. Żeby jednak pieniądze były do dyspozycji na czas wrześniowej kampanii zakupowej, wniosek musi zostać złożony przed końcem sierpnia.

300 plus. Pieniądze we wrześniu tylko z wnioskiem w sierpniu

Wnioski o 300 plus na rok szkolny 2022/2023 można składać do 30 listopada 2022 roku. Podobnie jak w zeszłorocznej edycji, dokumenty przyjmowane są tylko elektronicznie przez trzy kanały: Platformę Usług Elektronicznych (PUE ZUS), system bankowości elektronicznej oraz portal Emp@tia. Przyjmowanie dokumentów rozpoczęło się 1 lipca.

Wypłaty ruszyły 18 lipca i realizowane są w kolejności składania wniosków. Im później przedłoży się odpowiednią dokumentację, tym później otrzyma się dostęp do pieniędzy. Dodatkowe 300 zł przyda się najbardziej na początku roku szkolnego, gdy wydatki są największe.

- Kto zdąży złożyć wniosek do końca tego miesiąca - będzie miał pewność, że wsparcie dostanie jeszcze we wrześniu – powiedziała 25 sierpnia Radiu ZET Monika Kiełczyńska z łódzkiego oddziału ZUS.

W ramach programu „Dobry start” rodzice - bez względu na swoje dochody - mogą otrzymać jednorazowo 300 zł na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów oraz wszelkiego wyposażenia niezbędnego do nauki w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych.

Wyprawkę dostaje rodzic raz w roku - na dziecko, które uczy się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia lub 24 lat w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami.

