Aplikacja Biedronki. Dodatkowe zniżki dla użytkowników

Biedronka poszerza program lojalnościowy „Moja Biedronka” o aplikację. Mogą ją pobrać właściciele telefonów działających pod kontrolą systemu Android oraz osoby korzystające z iPhone’ów. Aby ją zainstalować, należy wyszukać w sklepie Play lub App Store nazwę sieci handlowej. W sklepach będą eksponowane kody QR, które przekierują do aplikacji po ich zeskanowaniu.

Oprócz typowych dla tego rodzaju programów możliwości, czyli na przykład prezentowania najnowszych gazetek oraz promocji, aplikacji Biedronki może służyć do sprawdzania cen produktów na półkach. Wystarczy zeskanować telefonem kod paskowy produktu, żeby dowiedzieć się ile kosztuje. Funkcja ta została dodatkowo poszerzona, aby umożliwić planowanie zakupów.

Aplikacja Biedronki. Czytnik cen i „shakeomat” z ofertami

Z aplikacji Biedronki mogą korzystać zarówno klienci, którzy mieli już założoną kartę Moja Biedronka, jak i osoby które z takiej możliwości nie skorzystały. Do uruchomienia aplikacji wystarczy podać numer telefonu, do którego ma być przyporządkowana.

Aplikacja zastępuję kartę Moja Biedronka – wystarczy zeskanować kod pokazujący się na ekranie smartfona, żeby móc korzystać ze specjalnych zniżek. Te przygotowywane są zbiorczo, jak i indywidualnie.

„Shakeomat” to specjalna, spersonalizowana oferta, którą użytkownicy mogą sprawdzać od poniedziałku do piątku. Po potrząśnięciu telefonem uaktywni się zniżka przysługująca tylko korzystającemu z aplikacji, która będzie aktywna do końca dnia.

Najciekawszą funkcją jest wbudowany czytnik cen. Zamiast szukać urządzenia znajdującego się na terenie sklepu, w razie wątpliwości wystarczy zeskanować kod kreskowy danego produktu smartfonem, żeby zobaczyć ile kosztuje.

Aplikacja podaje przy tym orientacyjny stan magazynowy danego produktu w pobliskich Biedronkach, co jest przydatne w razie planowania zakupów. Zamiast udawać się „w ciemno” do poszczególnych placówek, można od razu przejść się do lokalizacji, w której dany produkt można będzie zakupić.

Biedronka zastrzega, że sprawdzanie cen poprzez aplikację zwraca koszt zakupu obowiązujący w sklepie przyporządkowanym w programie. Może się okazać, że w inny sklepie cena będzie odmienna. Jako orientacyjne należy także traktować informacje dotyczące dostępności produktów. Aplikacja daje ponadto dostęp do historii transakcji dokonanych z użyciem karty Moja Biedronka.

