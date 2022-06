Aplikacja mObywatel będzie wysyłać powiadomienia. „Przypomni o podatku do zapłacenia”

Cyfryzacja państwa znacznie ułatwia obywatelom kontakty z urzędami. W Polsce przez internet można załatwiać coraz więcej spraw, na przykład składać wnioski o 500 plus do ZUS. Z zapowiedzi sekretarza stanu w KPRM Adama Andruszkiewicza wynika, że w najbliższym czasie czeka nas kolejna cyfrowa rewolucja.

- Doszliśmy do przekonania, że aplikację mObywatel należy zrównać prawnie z plastikowym dowodem osobistym - poinformował Adam Andruszkiewicz. Co to oznacza dla użytkowników i co oferować ma rozbudowana aplikacja?

Aplikacja mObywatel zyska nowe funkcje. Będzie równoprawna z tradycyjnymi dokumentami

Rząd chce, aby aplikacja mObywatel mogła umożliwiać potwierdzanie tożsamości we wszystkich miejscach i sytuacjach.

- W związku z rozpowszechnieniem tej aplikacji, w związku z tak dużą liczbą Polaków, którzy na co dzień z niej korzystają doszliśmy do bardzo mocnego przekonania, że należy tę aplikację zrównać na co dzień z dowodem osobistym w mocy prawnej. Chcemy, aby aplikacja mObywatel mogła nam umożliwiać potwierdzanie tożsamości we wszystkich miejscach oraz sytuacjach w naszym państwie na równi z plastikowym dowodem tożsamości, który posiadamy na co dzień w swoich portfelach - powiedział Andruszkiewicz.

Zrównanie prawne z tradycyjnymi, fizycznymi dokumentami to jednak tylko część z możliwości, jakie ma otrzymać w przyszłości aplikacja. Za jej pomocą będzie można także poświadczać tożsamość w sieci.

- Chcemy, aby za pośrednictwem aplikacji mObywatel można było korzystać z innych systemów teleinformatycznych, które w naszym państwie funkcjonują, żeby za pomocą mObywatela móc potwierdzić swoje dane i móc załatwiać swoje sprawy on-line – stwierdził Andruszkiewicz.

Integracja z innymi systemami wykorzystywanymi przez państwo ma dać na przykład możliwość wysyłania powiadomień typu „push” z informacjami o konieczności zapłacenia podatku czy zbliżającym się końcu obowiązywania polisy OC. Co więcej, rząd planuje także wprowadzenie systemu e-płatności.

- On będzie w większości dedykowany samorządom, które szukają optymalizacji procesów przez cyfryzację – zapowiedział sekretarz stanu ds. cyfryzacji Janusz Cieszyński. Za pomocą aplikacji można więc będzie zapewne opłacać podatki, uiszczać opłaty urzędowe czy regulować otrzymane mandaty.

Cieszyński wskazał również, że w nowej odsłonie aplikacja ma pomóc w szybkim wydawaniu prawa jazdy. - Jeśli prawo jazdy będą cyfrowe, to po zadaniu egzaminy i wprowadzeniu tej informacji do systemu, w telefonie pojawi się gotowy dokument – zapowiedział.

RadioZET.pl/PAP