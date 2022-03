Awizo - ile dni na odebranie przesyłki na poczcie?

"Dostałem awizo - ile dni mam na odebranie listu poleconego?" - takie pytanie często zadają sobie nawet osoby, które regularnie korzystają z usług Poczty Polskiej. Zdarza się, że listonosz zjawia się z przesyłką poleconą w momencie, kiedy nie ma nas w domu. W takiej sytuacji ma obowiązek powiadomić nas, gdzie i kiedy odebrać paczkę, a informację przekazać w postaci awizo. Ile dni na odebranie paczki mamy po otrzymaniu zawiadomienia? Sprawdzamy ważne terminy odbioru przesyłek pocztowych poleconych z awizo.

Awizo - ile dni na odbiór przesyłki?

Listonosz ma obowiązek zostawić w naszej skrzynce na listy awizo, jeśli nie udało mu się dostarczyć przesyłki poleconej. Gdy nie zastanie nas w domu, zwraca przesyłkę do Urzędu Pocztowego i tam można ją odebrać. W takiej sytuacji jest ona przechowywana przez 7 dni. W tym czasie powinniśmy udać się na pocztę wraz z awizo i na podstawie tego zawiadomienia zostanie nam wydana przesyłka. Jeśli w tym terminie nie odbierzemy listu lub paczki, listonosz podejmie kolejną próbę doręczenia.

Co jeśli nie odbiorę paczki od kuriera DPD, DHL lub z Paczkomatu?

Powtórne awizo - po jakim czasie?

Co jeśli nie ma Cię w domu podczas wizyty listonosza? Wystawia on kolejne awizo z tytułem "Powtórne awizo". Ile czasu na odebranie przesyłki jest w tym przypadku? Mamy na to kolejne 7 dni. Jeśli i tym razem nasza przesyłka nie zostanie odebrana, wówczas Poczta odsyła ją do nadawcy, a my ponosimy koszt zwrotu.

Jeśli listonosz zostawił w Twojej skrzynce awizo, termin odbioru przesyłki nie musi nastąpić tego samego dnia. W praktyce najczęściej można spotkać się z sytuacją, że przesyłka jest możliwa do odebrania w UP dopiero następnego dnia. Jednak łącznie jest na to aż 14 dni.

Poczta Polska umożliwia także wykupienie usługi, która pozwala na przedłużenie przechowania paczki o kolejne 14 dni, jednak jest to płatne. Ceny wahają się od 0,50 zł za list do 2 zł (lub więcej) za paczki.

RadioZET.pl/poczta-polska.pl/KP