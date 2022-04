Bank Światowy przedstawił prognozę dla polskiej gospodarki. Jest gorzej, niż zakładano

Wojna w Ukrainie, a wcześniej pandemia, to czynniki, które bez wątpienia osłabią polską gospodarkę. Bank Światowy podjął decyzję o obniżeniu prognozy wzrostu PKB dla Polski w 2022 roku. Oto nowy scenariusz dla polskiej gospodarki.

Bank Światowy zmienia prognozy dla Polski

Polska gospodarka miała wyjść na prostą po prawie dwóch latach pandemii. Tymczasem wojna w Ukrainie zmusiła Bank Światowy do korekty prognoz dla Polski. Gospodarka będzie rosnąć, ale wolniej, niż zakładano.

Bank Światowy obniżył prognozę wzrostu polskiego PKB w 2022 r. o 0,8 pkt proc., do 3,9 proc. To główny, polski aspekt zawarty w raporcie Banku „War in the Region. Europe and Central Asia Economic Update".

Bank Światowy, że Polska, w której znalazło schronienie blisko 60 proc. ludności uciekającej z Ukrainy, może się spodziewać znacznego wzrostu popytu na usługi publiczne i zasoby mieszkaniowe.

Napaść Rosji na Ukrainę będzie miała poważne skutki dla całej Europy Środkowej, wywołując takie konsekwencje jak napływ uchodźców, wzrost cen surowców, ograniczenie popytu zewnętrznego ze strefy euro oraz pogorszenie nastrojów gospodarczych Bank Światowy

"Wojna w Ukrainie, a także pandemia, po raz kolejny pokazują, że sytuacje kryzysowe mogą powodować daleko idące szkody gospodarcze i cofać nas o wiele lat pod względem wartości dochodu na głowę i rozwoju gospodarczego” – wskazała, cytowana w raporcie, Asli Demirgüç-Kunt, główna ekonomistka dla regionu Europy i Azji Środkowej w Banku Światowym.

Zobacz także

Według najnowszej prognozy Banku Światowego, tempo wzrostu polskiego PKB w 2023 r. wyniesie 3,6 proc., czyli o 0,2 pkt. proc. więcej niż przewidywano w styczniu 2022 r.

RadioZET.pl/PAP