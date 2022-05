Banki chcą utrudnić wakacje kredytowe. Mogą stracić 16 mld zł

Wakacje kredytowe to rządowy pomysł na ulżenie niedoli osób spłacających kredyty hipoteczne. Ich raty znacznie wzrosły po podniesieniu referencyjne stopy procentowej NBP do poziomu 5,25 procent. Prezes NBP Adam Glapiński zapowiedział już, że należy spodziewać się dalszych podwyżek, wysokość rat też będzie więc jeszcze wzrastać.

Związek Banków Polskich zgłosił uwagi do projektu ustawy przygotowanej przez rząd, wskazując, że uchwalenie prawa w jego obecnej formie oznaczałoby dla banków wielomiliardowe straty, co mogłoby stać się nawet „zagrożeniem dla stabilności sektora bankowego”. Wakacje kredytowe mają pozwolić klientom na zaoszczędzenie od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych w czasie dwóch lat trwania akcji. To byłby dla finansów banków zbyt duży cios – stwierdził ZBP.

Wakacje kredytowe nie dla wszystkich? Banki chcą zmniejszyć liczbę uprawnionych

Wakacje kredytowe według zamierzeń rządu mają być powszechnie dostępne dla kredytobiorców. Bezpłatne przeniesienie łącznie 8 rat na koniec okresu kredytowania przysługiwać ma w stosunku do jednej umowy kredytu zaciągniętego na własne cele mieszkaniowe oraz ma dotyczyć kredytobiorców złotowych.

Posłuchaj podcastu

Banki obawiają się jednak, że z oferty skorzysta zbyt wielu kredytobiorców, przez co przychody sektora znacznie spadną. ZBP oszacowało, że gdyby z wakacji kredytowych przyznawanych na zasadach zaproponowanych przez rząd skorzystało 100 procent spłacających zobowiązania, to utrata przychodów odsetkowych może sięgnąć 11,3–16 mld zł. Jeśli na przełożenie spłaty zdecyduje się 40 procent kredytobiorców, przychody banków zostaną uszczuplone o 4,5-6,4 mld zł. Na to ZPB nie chce się zgodzić, mimo tego, że pieniądze te nie przepadną, tylko zostaną spłacone pod koniec okresu kredytowania.

Banki zaproponowały więc ustanowienie dodatkowych kryteriów, ograniczających dostęp do wartości kredytowej. Pierwszym warunkiem ma być stosunek wydatków klienta związanych z obsługą miesięcznej raty kapitałowej i odsetkowej kredytu mieszkaniowego do miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego. Żeby kredytobiorca mógł starać się o wakacje kredytowe, wydatki na spłaty musiałby przekraczać 40 procent dochodu.

Przerwa w spłacie mogłaby ponadto przysługiwać tylko klientom, którzy nie zalegają z ratą więcej niż 30 dni. Ten warunek miałby ograniczyć program tylko do obsługiwanych zobowiązań.

Ostatnim kryterium, jaki ZPB chciałoby dodać do warunków przyznawania prawa do wakacji kredytowych, jest wielkość nieruchomości, na jaką został przyznany kredyt. Banki zaproponowały, żeby osoby które zaciągnęły kredyt na lokal mieszkalny większy niż 75 metrów kwadratowych oraz dom o powierzchni przekraczającej 100 metrów kwadratowych zostały wykluczone z programu.

RadioZET.pl/Business Insider Polska