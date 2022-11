Będą opłaty na Twitterze. Elon Musk podał stawkę

Elon Musk od niedawna stoi na czele Twittera. Jednym z jego pierwszych posunięć było zwolnienie czołowych menedżerów, których oskarżył o wprowadzenie go w błąd, co do liczby kont spamowych na platformie. Teraz poinformował o planach wprowadzenia nowej opłaty.

Twitter z opłatami: 8 dolarów na miesiąc

Elon Musk zapowiedział wprowadzenie opłaty w wysokości 8 dolarów miesięcznie za zweryfikowane konta na Twitterze - poinformowała agencja Reutera.

Musk oznajmił na Twitterze, że zweryfikowane konta otrzymają również "priorytet w odpowiedziach, wzmiankach i wyszukiwaniu, możliwość zamieszczania długich materiałów wideo i audio oraz o połowę mniej reklam".

RadioZET.pl/PAP