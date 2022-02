Będą zwolnienia. Kto straci pracę przez Polski Ład? „Za to się odpowiada”

Kto jest winny problemom Polskiego Ładu? Okazuje się, że to nie koniec zwolnień w resorcie finansów. Ze stanowisk zarządzających odeszły do tej pory trzy osoby, ale dla władz PiS to za mało. Jarosław Kaczyński zapowiedział w „Gazecie Wyborczej” kolejne zwolnienia i dalsze szukanie winnych, ponieważ uważa, że w resorcie był spisek kasty urzędniczej, która celowo wykoleja reformę podatkową Polskiego Ładu.