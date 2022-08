Będzie wypłata kolejnych dodatków. Oto nowe pomysły rządu

Dodatek węglowy to nie wszystko. „Dziennik Gazeta Prawna” poinformowała o nowej ustawie, która niebawem trafi do Sejmu. Ta przewiduje wypłatę nowych dodatków dla mieszkańców, których rachunki za prąd i gaz wzrosły i – zgodnie z prognozami – będą rosły. Ceny gazu będą jeszcze wyższe.

Nowe dodatki dla mieszkańców. Ustawa trafi do Sejmu

„Wsparcie dla podmiotów publicznych kupujących węgiel, zmiana wysokości dopłat i objęcie nimi butli z gazem - to pomysły pojawiające się w rządzie na finiszu prac nad ustawą o dodatkach paliwowych” – czytamy w dzienniku.

Politycy mają niewiele czasu, by zająć się projektem dotyczącym wsparcia finansowego dla tych, którzy odnotowują wyższe rachunki za prąd i gaz. Jak czytamy w gazecie, najprawdopodobniej 2 września posłowie przystąpią do rozpatrywania projektu.

W świetle obowiązujących przepisów mieszkańcom, którzy palą węglem, przysługuje 3 tys. zł dodatku węglowego. Zgodnie z projektem taka sama kwota ma trafić do tych, którzy do ogrzania domu używają pelletu. W ustawie mowa o wsparciu także w przypadku innych źródeł ciepła: 2 tys. zł na kocioł olejowy, 1 tys. zł w przypadku korzystania z drewna kawałkowego oraz 500 zł w przypadku kotłów gazowych zasilanych skroplonym gazem LPG.

Wsparcie miałoby także trafić do podmiotów publicznych, w tym m. in do szkół. Niewykluczone też, że będą dopłaty dla osób korzystających z butli gazowych. Przypomnijmy, że o rozszerzenie wsparcia apelowali m.in. przedsiębiorcy, którym przez wzrost kosztów energii grozi bankructwo. O system rekompensat wnioskował także RPO, który zauważył, że nieobjęte preferencyjną taryfą spółdzielnie mieszkaniowe odnotowują nawet 400 proc. podwyżki cen, których koszty poniosą mieszkańcy.

