Bezrobocie powyżej 5 proc. Nowe dane z rynku pracy

Bezrobocie znów powyżej 5 proc. Według ministerialnych szacunków stopa bezrobocia wyniosła 5,1 proc. W porównaniu z poprzednim miesiącem liczba osób poszukujących pracy spadła o 4,2 tys. i wyniosła 797,5 tys.

"Porównując poziom bezrobocia w końcu października br. do stanu z końca lutego 2020 r. (przed epidemią Covid-19) liczba zarejestrowanych bezrobotnych spadła o 122,4 tys. osób, a stopa bezrobocia rejestrowanego była o 0,4 proc. niższa niż w końcu lutego 2020 r." - podał resort.

Bezrobocie jeszcze wzrośnie. Niepokojące dane

Szefowa resortu na antenie TVP Info dodała, że „spowolnienie gospodarcze nie przekłada się w tym momencie na rynek pracy”.

- Nadal są oferty pracy. Oznacza to, że to turbodoładowanie poprzez inwestycje strategiczne przynosi konkretne efekty, a więc nadal potrzebne są ręce do pracy – powiedziała minister Maląg.

Zdaniem minister w najbliższym miesiącach spodziewany jest wzrost bezrobocia do 5,4 proc.

RadioZET.pl/PAP