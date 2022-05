Biden podpisał Lend-Lease. Miliardy dolarów na dozbrojenie Ukrainy. I zapewne Polski

Prezydent USA Joe Biden podpisał w poniedziałek ustawę Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act, dającą mu znacznie większą swobodę w wysyłaniu do Ukrainy pomocy wojskowej, głównie sprzętu. Na reaktywacji przepisów, dzięki którym alianci wygrali II wojnę światową, skorzystać może także Polska.

Wojna w Ukrainie staje się coraz większym problemem dla Rosji. Kraje Zachodu mocno zaangażowały się w pomaganie zaatakowanemu krajowi. W błyskawicznym tempie zaczął być przekazywany ciężki sprzęt, który może całkowicie zmienić oblicze konfliktu. Lista broni otrzymanej przez Ukrainę jest imponująca.

Wszystko, co działo się do tej pory, było jednak tylko wstępem do zalania Ukrainy nowoczesną artylerią i innym sprzętem, który pozwoli wyprzeć Rosję z terytorium zaatakowanego kraju. Dzięki podpisanej przez prezydenta Joe Bidena ustawie ustawę Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act, USA przeznaczą 20 mld dolarów na zapewnienie Ukrainie odpowiednich zdolności militarnych. Wsparcie w zwiększaniu potencjału wojskowego może otrzymać także Polska.

Lend-Lease dla Ukrainy. Pomoc warta nawet 40 mld dolarów

Ustawa Lend-Lease podczas II wojny światowej umożliwiała prezydentowi USA „wypożyczanie” sprzętu wojskowego aliantom walczącym z Niemcami. Dzięki dostawom, w dzisiejszych pieniądzach wartych niemal 700 mld dolarów, Hitler został pokonany. Po zwrot „wypożyczonego” sprzętu USA się nie zgłosiły.

- Podpisuję ustawę, która daje kolejne ważne narzędzie, by wspierać rząd Ukrainy i ukraiński naród w jego walce, by bronił swojego kraju i demokracji - powiedział Biden, podpisując ustawę w Gabinecie Owalnym w Białym Domu. Na bezpośrednie wsparcie militarne Ukrainy oraz podniesienie potencjału militarnego krajów sąsiednich prezydent USA będzie mógł wydać w trybie natychmiastowym, jeszcze w maju, 20 mld dolarów. Pomoc nie będzie polegać tylko i wyłącznie na przekazywaniu sprzętu – USA przekażą Ukrainie także pieniądze, które ustabilizują funkcjonowanie zniszczonego przez wojnę kraju.

Łączna wartość pomocy została określona na 33 mld dolarów, pojawiły się już jednak informacje, że kwota to może zostać podniesiona do 40 mld dolarów.

- Jestem wdzięczny prezydentowi USA Joe Bidenowi i narodowi amerykańskiemu za wsparcie Ukrainy w walce o naszą wolność i przyszłość. Dzisiejsze podpisanie ustawy Lend-Lease to historyczny krok. Jestem przekonany, że znów razem wygramy. I będziemy bronić demokracji na Ukrainie. I w Europie. Jak 77 lat temu – skomentował podpisanie ustawy Wołodymyr Zełenski.

RadioZET.pl/PAP

Wojna w Ukrainie na żywo: