Biedronka Home już działa. Można kupić m.in. meble i sprzęt AGD

Biedronka ruszyła ze sklepem internetowym Biedronka Home. „To nowoczesny sklep internetowy, w którego ofercie znajdują się artykuły przemysłowe m.in. dekoracje, narzędzia, tekstylia domowe, moda czy elektronika. Dostawy realizowane są na terenie całego kraju bezpośrednio pod wskazany adres lub do wybranego paczkomatu InPost” – czytamy w komunikacie.

Biedronka Home. Sieć sprzedaje meble i AGD w internecie

Sieć przekazała, że klienci mają do wyboru ponad 1200 artykułów. Sklep podzielono na kilka kategorii: Dom i Ogród, Dziecko, Warsztat i Auto, Kuchnia, Sport i Hobby, Zdrowie i Uroda, Elektronika oraz Moda. - Szeroka gama produktów od akcesoriów kuchennych po elektronikę, dostarczona będzie bezpośrednio do rąk klienta. Biedronka Home to miejsce, w którym bez wątpienia każdy znajdzie coś dla siebie – mówiła Kamila Kowalska, starszy menedżer ds. rozwoju biznesu e-commerce w sieci Biedronka.

Sieć podsumowała, że do tej pory najlepiej sprzedawały się blendery ręczne 3w1, parownice, komplety akcesoriów kuchennych, opiekacze do kanapek, pochodnie solarne LED do ogrodu i ręczniki. Z okazji otwarcia e-sklepu sieć przygotowała promocję. Pierwsi użytkownicy sklepu internetowego do każdego zamówienia otrzymają oryginalną bluzę Biedronki z Fan Collection. W każdą środę i niedzielę na stronie pojawią się nowe promocje.

Za zakupy w e-sklepie można będzie zapłacić przelewem, kartą lub BLIKiem. Sieć dostarczy zamówienie na wskazany adres lub do paczkomatu InPost. W przypadku zamówienia powyżej 149 zł dostawa jest darmowa. Standardowa dostawa poprzez firmę kurierską lub do paczkomatu realizowana jest w terminie od 1 do 3 dni roboczych i kosztuje 9,99 zł.

RadioZET.pl/Biedronka