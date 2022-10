Biedronka: godziny otwarcia przed 1 listopada. Do której będzie czynna?

Biedronka 31 października „utrzyma dłuższe godziny otwarcia placówek”. Część sieci handlowych z powodu wysokiej ceny energii zapowiedziała, że będzie zamykać podwoje przed klientami wcześniej, niż do tej pory.

Biedronka: godziny otwarcia przed Wszystkich Świętych

Biedronka przypomniała, że 30 października jest niedzielą bezhandlową. 1 listopada wszystkie sklepy także będą zamknięte, ważne zakupy trzeba więc będzie zrobić w poniedziałek 31 października. Z ponad 3300 placówek Biedronki na terenie całego kraju ponad 1800 będzie otwartych do godziny 23 lub dłużej, a pozostałe w większości do godz. 22.

- Wszystkich Świętych to wyjątkowy dzień, w którym chcemy oddać pamięć naszym zmarłym bliskim. Najbardziej tradycyjnym sposobem jest pozostawienie na grobie palącego się znicza. Biedronka, jak co roku, stara się aby każdy znalazł dla siebie coś, co będzie śladem naszej wizyty i pamięci o tych, którzy już odeszli – powiedział Marcin Szczygielski, kupiec w sieci Biedronka odpowiedzialny za ofertę zniczy.

Tradycyjnie Biedronka przygotowała ofertę, w której znicze można otrzymać za darmo. Okazja może wydawać się szczególnie kusząca z powodu wpędzającej wartość złotego do grobu inflacji.

Do soboty, 29 października obowiązywać będzie promocja na znicze 5+2 gratis. Przy zakupie 7 produktów na jednym paragonie z kategorii znicze z kartą Moja Biedronka lub aplikacją Biedronka klient otrzyma rabat o wartości 2 najtańszych produktów.

RadioZET.pl/Biedronka