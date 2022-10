Biedronka i Lidl mają konkurencję. Ranking najtańszych sklepów

Inflacja we wrześniu przebiła 17 proc., choć ceny w sklepach rosną w jeszcze szybszym tempie. Za zakupy płacimy łącznie średnio o 24 proc. więcej niż we wrześniu 2021 roku. Agencja ASM Sales Force Agency sprawdziła, ile trzeba było zapłacić we wrześniu za podstawowy koszyk zakupowy i w którym sklepie można było zrobić zakupy najtaniej.

Gdzie najtaniej zrobić zakupy?

Analitycy przeliczyli, że podstawowy koszyk zakupowy zawierający m.in. nabiał, mięso, wędliny, ryby, napoje, słodycze, alkohol, chemię i kosmetyki, podrożał o 15 proc. rok do roku. Jak wskazano, we wrześniu w 11 z 13 sieci objętych badaniem ceny były wyższe niż w sierpniu.

Miesiąc do miesiąca taniej było jedynie w POLOmarkecie i w Lidlu (odpowiednio o 2,2 i 1,5 proc.). Nie są to jednak najtańsze sklepy – wynika z analizy. Eksperci przeliczyli, że za podstawowy koszyk zakupowy trzeba dziś zapłacić 260 zł, czyli o ponad 6 zł więcej niż w sierpniu. W skali roku widać jeszcze większy skok cen:

Koszyk podrożał o prawie 20 proc. w Kauflandzie w skali roku

W tym samym okresie Carrefour i E.Leclerc podniosły ceny o ponad 17 proc.

W sieci Makro Cash & Carry średnia cena koszyka we wrześniu 2022 r. była wyższa aż o 44,97 zł niż przed rokiem, tj. o 21,20 proc.

W badaniu uwzględniono także cenę tego koszyka w poszczególnych sklepach. Jak wspomniano, średnia wynosi 260 zł, czyli o 15 proc. więcej niż rok temu, kiedy takie same zakupy kosztowały 226 zł. Ceny różnią się jednak w zależności od sklepu.

fot. ASM Sales Force Agency

Podstawowy koszyk dóbr okazał się najtańszy w sklepach Auchan – 232 zł. Poniżej średniej utrzymują się także ceny m.in. w Lidlu, w Biedronce, Makro i w sklepach Selgros.

Jak wskazano, we wrześniu 2022 roku najdroższy okazał się ponownie kanał e-grocery, gdzie za analizowany zestaw produktów trzeba było zapłacić 308,70 zł, czyli o 33 proc. więcej niż w najtańszych sklepach Auchan.

RadioZET.pl/ ASM Sales Force Agency