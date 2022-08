Nowa akcja z maskotkami w Biedronce. Oto jak nazywać się będą kolejne pluszaki

Biedronka szykuje kolejną akcję promocyjną związaną ze zbieraniem naklejek za zakupy, które później będzie można wymienić na maskotki. Tym razem będą to członkowie Gangu Bystrzaków.

Gang Bystrzaków w Biedronce. Sieć rusza z nową akcją

Jak czytamy w serwisie, ostatnią taką akcją organizowaną przez sieć był Gang Swojaków. Jak wynika z danych sieci, od końca czerwca do połowy września 2021 roku Biedronka wydała ponad milion Swojaków Spółka szykuje się jednak do nowej kampanii, zgłosiła już nawet do rejestracji w Urzędzie Patentowym znak towarowy słowny "Gang Bystrzaków". Zgłoszenia dokonano w ub. tygodniu, ale już miesiąc wcześniej sieć zarejestrowała domenę internetową gangbystrzakow.pl.

Klienci będą mogli zamienić punkty za zakupy na maskotki, książki, zabawki i gry komputerowe z serii Gang Bystrzaków. Nie wiadomo jednak, czy punkty te przyjmą postać naklejek, czy też będą one naliczane w aplikacji mobilnej.

Jak podał serwis Wiadomościhandlowe.pl, Bystrzaki trafią do sklepów pod koniec wakacji.

RadioZET.pl/Wiadomościhandlowe.pl