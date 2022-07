Biedronka mogła znaleźć niewiarygodny sposób na zakaz handlu. Tego jeszcze nie było

Zakaz handlu w niedziele został zaostrzony po tym, jak w drugiej połowie 2021 roku doszło do masowego omijania przepisów metodą na placówkę pocztową. Otwierać się w niedzielę pomagała nawet Poczta Polska, niczego złego w handlu ostatniego dnia tygodnia w przejętych salonikach Ruchu nie widział także Orlen.

Po uszczelnieniu prawa spod zakazu udało się uciec w praktyce tylko sklepom Żabki. Szybko jednak pojawiły się nowe pomysły na ominięcie przepisów: sklepy zaczęły obwoływać się czytelniami, wypożyczalniami sprzętu sportowego, a nawet dworcami. Biedronka może ogłosić, że część jej sklepów stała się placówkami medycznymi – podała Wirtualna Polska powołując się na informacje zdobyte przez „Głos Wielkopolski”.

Do Biedronki na zakupy i do lekarza. Nowy sposób na zakaz handlu?

Dino, szybko rozwijająca się polska sieć sklepów, zmieniła status spółki. Wpisano do niego możliwość prowadzenia nowej działalności: wypożyczania sprzętu sportowego. Oficjalnie podano, że to zapis dokonany na wypadek, gdyby w przyszłości sieć chciała zdywersyfikować działalność. Nieoficjalnie wiadomo, że to jeden z nowych sposobów na zdjęcie z danego obiektu zakazu handlu w niedziele.

Jak podała Wirtualna Polska, w maju zmian w statucie dokonało także Jeronimo Martins, właściciel Biedronki. Nie wiadomo jednak, jaki miały one zakres. Według nieoficjalnych informacji docierających do związków zawodowych, możliwe jest przygotowywanie się sieci do przekształcenia części sklepów na placówki medyczne.

- Informacja wypłynęła na jednej z naszych pracowniczych grup, jednak nikt nie zna szczegółów - mówi „Głosowi Wielkopolski” pracownica jednej z poznańskich Biedronek. Dodała, że w grafikach na lipiec w niektórych sklepach z całej Polski zapisano, że będą one otwarte przez wszystkie niedziele. W tym miesiącu prawo nie przewiduje żadnego odstępstwa od zakazu handlu.

Pogłoski o przekształceniu sklepów w placówki medyczne przez część pracowników Biedronki nie są traktowane jako wiarygodne. Ich zdaniem działalności handlowej nie dałoby się pogodzić z przyjmowaniem pacjentów. Być może jednak plany Jeronimo Martins, znane tylko z nieoficjalnych przecieków, zostały zniekształcone.

Oficjalnie Biedronka nie wypowiada się na temat posiadania (bądź nie) planów powrotu do otwierania sklepów w niedziele ani sposobów, jakie miałaby w tym celu wykorzystać.

RadioZET.pl/Wirtualna Polska