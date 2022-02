Biedronka wystartowała z nową loterią. W puli jest łącznie 28 milionów złotych do wygrania przez klientów sklepów w całej Polsce. Jest jeden warunek wzięcia udziału w konkursie: aktywna karta Moja Biedronka.

Kto i ile może wygrać? Poniżej przedstawiamy zasady loterii Biedronki.

Loteria w Biedronce. Zasady akcji

Od poniedziałku, 7 lutego 2022 roku Biedronka startuje z loterią, w której pula nagród wynosi prawie 28 milionów złotych. 50 zwycięzców otrzyma po 500 tysięcy złotych na zakup mieszkania lub domu.

Co trzeba zrobić, by wziąć udział w loterii? Szanse na wygraną ma każdy klient z aktywną kartą Moja Biedronka, który między 7 lutego a 16 kwietnia 2022 roku zrobi zakupy w jednym ze sklepów za minimum 99 zł. Każdy klient przy kasie będzie musiał wyrazić chęć udziału w konkursie, zanim otrzyma paragon. Na paragonach bowiem zostaną wydrukowane numery losów. Numer ten zostanie także zapisany na karcie Moja Biedronka. Dziennie na karcie Moja Biedronka można uzbierać maksymalnie 10 losów.

Biedronka. Terminy losowań w loterii paragonowej

Od poniedziałku do niedzieli można zdobywać losy, które biorą udział w losowaniu odbywającym się co tydzień, we wtorek, z wyjątkiem ostatniego losowania, które odbędzie się w środę.

Co tydzień losowanych będzie 5 zwycięzców, którzy zyskają prawo do nagrody w postaci 500 tysięcy złotych z przeznaczeniem na zakup domu lub mieszkania, zarówno z rynku pierwotnego jak i wtórnego.

Loteria w Biedronce. Wygrana „zwolniona” z podatku

Od wygranej, której wartość przekracza 2 tys. zł, należy uiścić podatek w wysokości 10 proc. zdobytej sumy. W przypadku nagrody od właściciela Biedronki Jeronimo Martins podatek wyniósłby 50 tys. zł. Biedronka zadeklarowała jednak, że weźmie na siebie koszt opłaty tej daniny.

Maciej Łukowski, dyrektor działu zakupów i członek zarządu sieci Biedronka cytowany w komunikacie prasowym wylicza, że każdego dnia sklepy Biedronki odwiedza około czterech milionów Polaków. Dla 50 klientów codzienne zakupy okażą się przepustką do spełnienia marzenia o własnych czterech ścianach.

RadioZET.pl/Biedronka