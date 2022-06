Ceny paliw biją kolejne rekordy. Gdyby nie tarcza antyinflacyjna, która obniża stawkę VAT i akcyzę na benzynę i olej napędowy oraz zwolniła stacje z płacenia podatku handlowego, Pb 98 kosztowałaby już 10 zł.

Kiedy paliwo zacznie tanieć? Eksperci odpowiadają, że nie wiadomo nawet, czy w ogóle ceny będą spadać – a jeśli nawet, to zatrzymają się na znacznie wyższym poziomie, niż na początku 2022 roku. Kierowcy, którzy mają dość wysokich cen, organizują się w ogólnopolskiej akcji „Blokujemy Orlen”. Kalendarz protestów zaplanowanych na 11 czerwca liczy już kilkadziesiąt wpisów.

„Blokujemy Orlen”. Poradnik dla kierowców

Akcja polegać ma na tłumnym wybraniu się kierowców na wskazane stacje i zablokowanie ich działania poprzez udawanie, że chce się zatankować samochód.

- Protestujący mają zebrać się pod wybraną przez lokalnego organizatora akcji stacją paliw sieci Orlen, a następnie utworzyć „sztuczną” kolejkę do dystrybutorów, aby przez określony czas blokować sprzedaż paliw – instruują organizatorzy akcji.

Sposobów na przeprowadzenie protestu ma być wiele. Jeden z nich sugeruje, żeby po podjechaniu pod dystrybutor kierowcy długo przygotowywali się do tankowania, a następnie „rozmyślali się”, opuszczali stację i wracali na nią w celu powtórzenia procesu. Kilkunastu kierowców może w taki sposób całkowicie zdezorganizować pracę.

Innym pomysłem jest tankowanie za symboliczną kwotę, pozostawianie samochodu pod dystrybutorem, a następnie udanie się na kawę, której picie ma być celebrowane jak najdłużej. Pomysłodawcy protestu podkreślają, że wszystko odbywać się ma zgodnie z prawem, a uczestnicy powinni słuchać poleceń osoby koordynującej akcję.

fot. blokujemyorlen.pl

Organizatorzy akcji radzą, żeby protestujący kierowcy sprawdzili obowiązkowe wyposażenie aut - można się spodziewać, że policjanci będą skrupulatnie sprawdzać, czy nie należy się za coś mandant. Wśród polecanego wyposażenia znalazła się ponadto woda, telefon lub aparat do dokumentowania wydarzeń oraz ban energii. Zakazane jest z kolei zabieranie broni i groźnych narzędzi - protest ma być pokojowy i nie dawać żadnych pretekstów do zakończenia go siłą.

- Nie podoba nam się polityka Orlenu, który mimo kursu dolara i cen za baryłkę ropy śrubuje ceny na polskim rynku paliw. Nie jesteśmy również zadowoleni z tego jak rząd (nie) radzi sobie z tym problemem – tłumaczą powody zwołania akcji „Blokujemy Orlen” jej organizatorzy. O tym, jakie zarobki osiąga Orlen dzięki wysokim cenom paliw powiedziała nam specjalistka z BM Reflex.

Z kalendarza przygotowanego przez inicjatorów akcji „Blokujemy Orlen” wynika, że 11 czerwca dojdzie do ponad 60 protestów całym kraju. Najczęściej blokada wskazanej stacji ma trwać około 3 godzin.

Blokujemy Orlen. Lista miasta, adresy stacji, godziny protestu

Aktualna (stan na 10 czerwca) lista stacji, które kierowcy zamierzają blokować w sobotę 11 czerwca, przedstawia się następująco:

Tytuł Czas Opis Stargard 10:00 do 13:00 ul. Szczecińska 49, stacja Orlen. + ul. Bydgoska 97, stacja Orlen. Ryki 10:00 do 12:00 Ul. Warszawska 47A Główczyce 11:00 do 13:00 ul. Słupska 1 Słupsk 11:00 do 12:00 Bałtycka 17 Dąbrowa Górnicza 15:00 do 18:00 Ul. Legionów Polskich 2 Lublin 15:00 do 20:00 Ul. Głęboka 32, Ul. Droga Męczenników Majdanka 16 oraz ul. Gęsia 7. Kędzierzyn-Koźle 15:00 do 18:00 Ul. Jana Pawła II, I.Łukasiewicza 2, Kozielska 8a. Września 15:00 do 18:00 Ul. Wrocławska 41a Tomaszów Mazowiecki 16:00 do 18:00 Protest na stacji przy ulicy Tamka 2, rozpoczęcie wydarzenia: 16:00 w dniu 11 czerwca. Kutno 16:00 do 18:00 Ul. Tadeusza Kościuszki 56 Warszawa 16:00 do 18:00 ul. Michała Spisaka 1, ul. Wydawnicza 72, ul. Jagiellońska 86 Poznań 16:00 do 18:00 Stacje Orlen przy ul. Bałtycka 4A oraz Dąbrowskiego 315 i Krzywoustego 48. Aleksandrów Łódzki 16:00 do 18:00 Orlen przy ul. Konstantynowskiej Bydgoszcz 16:00 do 18:00 Stacje Orlen przy ulicach: Bernardyńska 9, Grunwaldzka 142 i Kujawska 71. Obrowo 16:00 do 18:00 Stacja paliw przy Warszawskiej 5. Wołomin 16:00 do 18:00 Aleja Armii Krajowej 20 Żory 16:00 do 18:00 Ul. Kościuszki 35 Białystok 16:00 do 18:00 Ul. Księdza Stanisława Suchowolca 12, Wrocław 16:00 do 18:00 Ul. Curie-Skłodowskiej 14, ul. Ślężna 129a Katowice 16:00 do 18:00 Ul. Piotrowicka 92, Ul. Aleja Murckowska 5, Aleja Murckowska 22 Toruń 16:00 do 18:00 Ul. Marii Skłodowskiej-Curie 88 Kwidzyn 16:00 do 18:00 Ul. Sportowa 32a Oława 16:00 do 18:00 Ul. Opolska 31. Nysa 16:00 do 18:00 Ul. Kraszewskiego 7 Kraków 16:00 do 18:00 Ul. Stefana Grota-Roweckiego 33 Szczecin 16:00 do 18:00 Ul. Mikołaja Kopernika 19 Krynica-Zdrój 16:00 do 18:00 Ul. Zawodzie 2 Świdnica 16:00 do 18:00 Ul. Towarowa 7 Gdańsk 16:00 do 18:00 Ul. Generała Henryka Dąbrowskiego 4 oraz Alei Grunwaldzkiej 258 Zabrze 16:00 do 18:00 Ul. Wolności 508 Gniezno 16:00 do 18:00 Ul. Poznańska 110 Piekary Śląskie 16:00 do 18:00 ul. Bytomska 361 Opole 16:00 do 18:00 Ul. Ozimska 206 oraz Wrocławska 400 Wieliczka 16:00 do 18:00 Ul. Krakowska 4 Ostrołęka 16:00 do 18:00 Ul. Wojska Polskiego 7 Gdynia 16:00 do 18:00 Ul. Śląska 45 Piekary Śląskie 16:00 do 18:00 ul.Bytomska 361 Radom 16:00 do 18:00 Ul. 1905 roku 24 oraz Ul. Kielecka 22/24A Nowe Miasto nad Wartą 16:00 do 18:00 Ul. Poznańska 47 Rzeszów 16:00 do 18:00 Ul. Warszawska 75a Gliwice 16:00 do 18:00 Ul. Pszczyńska 52 Łódź 16:00 do 18:00 ul. Juliana Tuwima 7 oraz aleja Grzegorza Palki 7 Zielona Góra 16:00 do 18:00 Ul. Wrocławska 36a, Osiedle Pomorskie 5G, Sulechowska 40, Fabryczna 3, Wojska Polskiego 118, Wrocławska 36A. Włocławek 16:00 do 18:00 Ul. Witosa 1 Piotrków Trybunalski 16:00 do 18:00 Ul. Sulejowska 134 Częstochowa 16:00 do 18:00 Ul. Drogowców 23/25 Nowy Sącz 16:00 do 18:00 Ul. Lwowska 140 Przemyśl 16:00 do 18:00 Ul. Armii Krajowej 2 Legnica 16:00 do 18:00 Ul. Władysława Łokietka 9 Świebodzin 16:00 do 18:00 Ul. Wojska Polskiego 8 Kołobrzeg 16:00 do 18:00 Ul. Koszalińska 78 Ustka 16:00 do 18:00 Ul. Grunwaldzka 1 Łomża 16:00 do 18:00 ul. Szosa Zambrowska 100 Siedlce 16:00 do 18:00 Ul. Brzeska 1 Bełchatów 16:00 do 18:00 Aleja Włókniarzy 1 Zamość 16:00 do 18:00 Ul. Hrubieszowska 30b Kielce 16:00 do 18:00 Ul. Żytnia 1a Kalisz 16:00 do 18:00 Ul. Poznańska 99 Suwałki 16:00 do 18:00 Ul. Wojska Polskiego 35 Kłodzko 16:00 do 18:00 Ul. Moniuszki 4 Wałcz 16:00 do 18:00 Ul. Kołobrzeska 41 Świnoujście 16:00 do 18:00 Ul. Wybrzeże Wład. IV 10 Władysławowo 16:00 do 18:00 Ul. Gdańska 107 Ostróda 16:00 do 18:00 Ul. Grunwaldzka 54 Racibórz 16:00 do 18:00 Ul. Rybnicka 59 i 1 Maja 2. Siemiatycze 16:00 do 18:00 Ul. Białostocka 14 Murowana Goślina 16:00 do 18:00 Ul. Poznańska 63 Będzin 16:00 do 18:00 Ul. Czeladzka 39 Sochaczew 16:00 do 18:00 Ul. Warszawska 82 Gostynin 16:00 do 18:00 Ul. Płocka 44 Piła 16:00 do 18:00 al. Niepodległości 45 Gorzów Wielkopolski 16:00 do 18:00 Ul. Złotego Smoka 1 Zgierz 16:00 do 18:00 Ul Długa 177 Turek 16:00 do 18:00 Ul. Łąkowa 2 Jarocin 16:00 do 18:00 Ul. Wojska Polskiego 135a Ciechocinek 16:00 do 18:00 Ul. Mikołaja Kopernika 56 Inowrocław 16:00 do 18:00 Ul. Szosa Bydgoska 22 Czarnków 16:00 do 18:00 Ul. Kościuszki 95 Wałbrzych 16:00 do 18:00 Ul. 1-go Maja 60. Kluczbork 16:00 do 18:00 Ul. Wołczyńska 1 Radomsko 16:00 do 18:00 Ul. Brzeźnicka 53 Koluszki 16:00 do 18:00 Ul. Partyzantów 8A Brzeziny 16:00 do 18:00 Ul. T.Kościuszki 16 Stryków 16:00 do 18:00 Ul. Brzezińska 6 Rawa Mazowiecka 16:00 do 18:00 Ul. Katowicka 3 Mszczonów 16:00 do 18:00 Ul. 3 Maja 1 Mińsk Mazowiecki 16:00 do 18:00 Ul. Warszawska 220 Elbląg 16:00 do 18:00 Nowodworska 45 Zakopane 16:00 do 18:00 Ul. Ustup 1B Łeba 16:00 do 18:00 Aleja Świętego Mikołaja 41 Kalisz Pomorski 16:00 do 18:00 Ul. Toruńska 8 Malbork 16:00 do 18:00 Ul. Grobelno 69 Nowy Dwór Mazowiecki 16:00 do 18:00 Ul. Generała Wiktora Thommée 3 Skierniewice 16:00 do 18:00 Ul. Widok 18 Kłodawa 16:00 do 18:00 Ul. Kardynała Wyszyńskiego 94 Wadowice 16:00 do 18:00 Ul. Wenecja 6 Myślenice 16:00 do 18:00 Ul. Jana Sobieskiego 17C Szczecin 16:00 do 18:00 Ul. Mikołaja Kopernika 19 Ostrów Wielkopolski 16:00 do 18:00 Ul. Poznańska 76, Świdnica 16:00 do 18:00 Ul. Esperantystów 14 Jastrzębie-Zdrój 16:00 do 18:00 Aleja Józefa Piłsudskiego 66 Pszczyna 16:00 do 18:00 Ul. Górnośląska 42 Koszalin 16:00 do 18:00 Bohaterów Warszawy 25, Gnieźnieńska 39, Piłsudskiego 37A, Morska 150A, Władysława IV 135, Młyńska 46) Mielec 16:00 do 18:00 Ul. Legionów 80 Góra 16:00 do 18:00 Ul. Wrocławska 80 Człuchów 16:00 do 18:00 Ul. Szczecińska 46 Bochnia 16:00 do 18:00 Ul. Wiśnicka 18 i Brzeska 42. Rybnik 16:00 do 18:00 Ul. Wyzwolenia 44 Sieradz 16:00 do 18:00 Ul. Jana Pawła II 61 Stargard Szczeciński 16:00 do 18:00 Ul. Szczecińska 49 Występa 16:00 do 18:00 Występa 63 (26-140) Olsztyn 16:00 do 18:00 Aleja Generała Władysława Sikorskiego 21 Grudziądz 16:00 do 18:00 Ul. Chełmińska 173 Leszno 16:00 do 18:00 Aleje Marszałka Józefa Piłsudskiego 6 Mrągowo 16:00 do 18:00 Ul. Olsztyńska 11 i Młodkowskiego 1 Grodzisk Wielkopolski 16:00 do 18:00 Ul.Rakoniewicka 33 Bielsko-Biała 16:00 do 18:00 Wszystkie stacje Orlenu za wyjątkiem tej przy Alei Andersa: Ul. Warszawska 32, Ul. Warszawska 357, Ul. Żywiecka 88, Ul. Cieszyńska 491, Ul. Górska 2. Ul. Bystrzańska 96 Płock 16:00 do 18:00 Aleja marszałka Józefa Piłsudskiego 2 Starachowice 16:00 do 18:00 Ul. 1 Maja 7 Konstancin-Jeziorna 16:00 do 18:00 Ul. Warszawska 4

