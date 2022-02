Bon na dekoder także na telewizor. Rząd zmienił zdanie

Telewizja naziemna przełączy się w 2022 roku z leciwego już standardu DVB-T na DVB-T2/HEVC. Zmiany będą wprowadzane sukcesywnie w poszczególnych województwach, migracja zakończy się w połowie roku.

Telewizory, które nie są zgodne z nowym standardem, nie będą już odbierać kanałów cyfrowej telewizji naziemnej. Powstała więc ustawa przyznająca bon w wysokości 100 zł na zakup dekodera obsługującego DVB-T2/HEVC; będzie można zapłacić nim w sklepie, co w praktyce oznaczałoby otrzymanie sprzętu za darmo. Po dyskusjach rząd postanowił posłuchać głosów Polaków i umożliwić wykorzystanie bonu także na zakup telewizora.

Bon na dekoder do wykorzystania także na telewizor. Zmiany w ustawie

- To pilny projekt ustawy – przekonywał Janusz Cieszyński na senackiej komisji infrastruktury, która przyglądała się przyjętym przez Sejm przepisom. Sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i pełnomocnik rządu do spraw cyberbezpieczeństwa podkreślił, że nowe prawo ma zapewnić ciągłość odbierania telewizji osobom w trudnej sytuacji materialnej.

Dystrybucja bonu będzie się odbywać za pośrednictwem "kanału internetowego oraz w placówkach Poczty Polskiej". Szybko pojawiły się podejrzenia, że inicjatywa to pułapka mająca posłużyć do stworzenia listy posiadaczy telewizorów i sprawdzenia, czy płacą oni abonament RTV. Kara za uchylanie się od tego obowiązku to nawet 1500 zł. Rząd zarzeka się, że nie jest to jego celem.

Senacka komisja usłyszała od Cieszyńskiego propozycję zmian w ustawie, które mają umożliwić stosowanie bonu także podczas zakupu telewizora.

Chciałbym po krótce streścić prace, które miały miejsce na posiedzeniu Komisji Kultury i Środków Przekazu, podczas której padła taka deklaracja, że zaproponujemy poprawki, których celem będzie modyfikacja tego projektu w taką stronę, aby uwzględniał on też możliwość sfinansowania w ramach tego programu, wymiany telewizora na taki model, który będzie odbierał naziemną telewizję cyfrową w nowym standardzie. Janusz Cieszyński

O uwzględnieniu też poprawek uwzględniających osoby niepełnosprawne regulacja ma stać się kompletna. Bon ma mieć wartość 100 zł, co wystarczy na zakup dekodera obsługującego DVB-T2/HEVC bez podnoszenia żadnych kosztów. Bon o tyle samo obniży cenę kupowanego telewizora.

Operacja przejścia na nowy standard nadawania będzie przeprowadzana w czterech etapach. Pierwszy etap - od 28 marca 2022 r. dotyczyć będzie województwa dolnośląskiego i lubuskiego. Drugi etap - od 25 kwietnia 2022 r. - województwa kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Trzeci etap - od 23 maja 2022 r. – łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, śląskiego, świętokrzyskiego. Czwarty etap - od 27 czerwca 2022 r. - województwa lubelskiego, mazowieckiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego.

RadioZET.pl/PAP