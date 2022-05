Koniec bonu turystycznego jest bliski. Ostatnie szanse na 500 plus na wakacje

- Rodzice, którzy nie wykorzystali do tej pory bonu turystycznego, mogą to zrobić tylko do końca września 2022 roku – zastrzegł Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jeśli rodzice nie sięgną w tym czasie po środki – dofinansowanie przepadnie.

500 plus na wakacje – taką potoczną nazwę otrzymał bon turystyczny – zostało wprowadzone w 2020 roku. Ze względu na pandemię COVID-19 i wprowadzone ograniczenia, większości rodziców nie udało się go wtedy wykorzystać. Ważność bonu więc przedłużano – obecnie datą przydatności do użycia jest wrzesień 2022 roku.

- Z najnowszych danych wynika, że już ponad 3,3 mln osób aktywowało bony na łącznie około 3 mld zł – poinformowała prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prof. Gertruda Uścińska. Aktywowane bony trzeba jeszcze wykorzystać – jeśli formalności zostawi się na ostatnią chwilę, miejsc w obiektach uwzględniających dofinansowanie może po prostu zabraknąć.

Bon turystyczny straci ważność. Środki dostępne tylko do końca września

Płatności bonami turystycznymi przyjmuje około 28 000 przedsiębiorców i organizacji pożytku publicznego, świadczących usługi hotelarskie lub oferujących imprezy turystyczne w Polsce.

Rodzicom mogą sięgnąć po 500 zł dofinansowania pobytu na każde dziecko, o ile przysługiwało na nie świadczenie wychowawcze 500 plus w momencie wejścia w życie przepisów o bonie, lub jeśli nabyli do niego prawo między 19 lipca 2020 a 31 grudnia 2021 roku. W przypadku dziecka z niepełnosprawnością środki na opłacenie wypoczynku są podwajane do 1000 zł.

- Rodzice, którzy nie wykorzystali do tej pory bonu turystycznego, mogą to zrobić do końca września tego roku. Mogą nim zapłacić na przykład za pobyt w hotelu, pensjonacie czy w gospodarstwie agroturystycznym. W niektórych przypadkach opłacą nim także jednodniową wycieczkę – stwierdziła Uścińska.

Od 1 sierpnia 2020 roku rodzic dziecka do 18. roku życia może skorzystać z bonu turystycznego. Wystarczy, że korzystając z platformy PUE ZUS uzupełni swoje dane kontaktowe, a następnie aktywuje bon. Następnie rodzic otrzymuje kod, który należy pokazać podmiotowi turystycznemu podczas dokonywania płatności bonem. Każda płatność będzie potwierdzona jednorazowym kodem autoryzacyjnym wysłanym w SMS-ie.

RadioZET.pl/PAP