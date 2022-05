Polacy zachęceni niskimi stopami procentowymi i dostępnością kredytów masowo zadłużali się w bankach, za co płacą dziś podwójną cenę. Jak wynika z raportu Związku Banków Polskich, nie bez powodu w 2022 roku kredytobiorcy stawiają już na kredyt ze stałym oprocentowaniem.

Banki udzielają coraz więcej kredytów z okresowo stałym oprocentowaniem. Kredytobiorcy, nawet jeśli po obniżce stóp procentowych będą żałowali swojej decyzji, to wolą przewidywalność niż ryzyko. Tylko w pierwszym kwartale tego roku 75 proc. wszystkich nowych kredytów stanowiły te o stałej stopie.

Kredyty ze stałą stopą zyskują na popularności

W cyklu podwyżek stóp procentowych coraz trudniej o stabilny kredyt. Polacy boją się zadłużać w niewiedzy, jakie raty przyjdzie im płacić za miesiąc lub dwa. Stąd też ogólny spadek liczby nowych kredytów.

W I kw. br. banki udzieliły 47,8 tys. kredytów mieszkaniowych, ponad 25 proc. mniej niż w IV kw. 2021 r. - podał Związek Banków Polskich. Średnia wartość nowo udzielonego kredytu mieszkaniowego w I kw. br. wyniosła 351,2 tys. zł.

Co istotne, 75 proc. wszystkich nowych kredytów stanowiły kredyty o stałej stopie. Banki zawarły z klientami około 35,7 tys. umów dotyczących kredytów na stałą stopę procentową. Były to zarówno kredyty udzielane na stałą stopę procentową od chwili podpisania umowy, jak i wprowadzane aneksami do pierwotnych umów konwersje z oprocentowania zmiennego na stałe.

Podsumowując, już dziś klienci banków mają możliwość ustabilizowania wysokości rat kredytowych bez ingerencji ustawowej i ją wykorzystują w praktyce ZBP

Dodatkowo z badania ZBP przeprowadzonego w środowisku bankowym wynika, że 76 proc. ankietowanych zauważa wśród klientów wzrost zainteresowania kredytami mieszkaniowymi ze stałym / czasowo stałym oprocentowaniem.

fot. ZBP

