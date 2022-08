Brytyjskie linie lotnicze wstrzymują sprzedaż biletów do Polski. „Brakuje rąk do pracy”

Loty z Wielkiej Brytanii m.in. do Polski będą odbywały się w ograniczonym zakresie. Linie lotnicze British Airways poinformowały o wstrzymaniu na co najmniej tydzień sprzedaży biletów na loty z londyńskiego lotniska Heathrow na trasach krajowych i europejskich.

British Airways ogranicza sprzedaż biletów. Co z lotami do Polski?

Sprzedaż biletów z lotniska Heathrow do Warszawy została zawieszona. Nie ma w sprzedaży biletów na żadne loty brytyjskiego przewoźnika z Heathrow do Warszawy do poniedziałku 8 sierpnia włącznie, a do Krakowa - do 9 sierpnia włącznie. Dotyczy to jednak tylko sprzedaży nowych biletów. Same loty w tym czasie nie zostały odwołane.

Skąd taka decyzja? To pokłosie postpandemicznej sytuacji na lotnisku Heathrow. Nadal brakuje rąk do pracy i obsługi pasażerów, stąd decyzja o limicie pasażerów. Władze Heathrow zdecydowały o wprowadzeniu do 11 września limitu 100 tys. pasażerów dziennie odlatujących z tego lotniska. Linie lotnicze musiały podporządkować się tej decyzji i ograniczyć sprzedaż biletów. Wszystko po to, by zażegnać długie kolejki do odprawy czy odbioru bagaży, a także ograniczyć liczbę opóźnionych i odwołanych lotów. Lotnisko w tym czasie zamierza rekrutować nowych pracowników.

"W wyniku prośby Heathrow o ograniczenie nowych rezerwacji, zdecydowaliśmy się podjąć odpowiedzialne działania i ograniczyć dostępne taryfy na niektórych usługach Heathrow, aby pomóc zmaksymalizować opcje zmiany rezerwacji dla obecnych klientów, uwzględniając ograniczenia nałożone na nas i ciągłe wyzwania stojące przed całą branżą lotniczą" - napisano w oświadczeniu linii.

Z powodu tych problemów brytyjski przewoźnik już wcześniej odwołał w okresie od kwietnia do października 30 tys. połączeń.

RadioZET.pl/PAP