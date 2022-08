Budżet na 2023 rok przyjęty. Premier: ambitny plan na trudne czasy

Budżet na 2023 rok zaakceptowany przez rząd. - To ambitny budżet na trudne czasy – mówił Mateusz Morawiecki.

wzrost PKB w 2023 r. wyniesie 3,2 proc.,

inflacja wyniesie 7,8 proc.

Dochody budżetowe wyniosą 604,4 mld zł,

deficyt sektora finansów publicznych w 2023 roku wyniesie ok. 4,4 proc. w stosunku do PKB,

wydatki na służbę zdrowia przekroczą 6 proc. PKB

nominalny wzrost płac na 2023 r. zakładany jest na poziomie 10,1 proc.

- Dochody budżetowe zaplanowaliśmy na poziomie 604,4 mld zł. Jest to wzrost o 105 mld zł względem tego roku, a w stosunku do 2015 jest to wzrost o 110 proc. Rozmawiałem z przedstawicielami renomowanych instytucji finansowych i tak przedstawiony budżet podkreśla wiarygodność zarządzania finansami publicznymi - dodał szef rządu.

Co z 500 plus i innymi świadczeniami w przyszłym roku? Premier zapewnił, że rząd zachowuje wszystkie dotychczasowe programy społeczne, "ale też będzie reagować w zależności od potrzeb".

