Cena benzyny może przekroczyć magiczną barierę. Panika i kolejki przed stacjami

Tylko do 31 sierpnia na stacjach paliw w Niemczech obowiązywać mają czasowo obniżone ceny benzyny i oleju napędowego. Gdy stawki podatków wrócą do poprzedniej wysokości, litr paliwa może podrożeć nawet do 3 euro. Niemcy wpadli w panikę, przed stacjami ustawiły się kolejki chętnych do zatankowania.