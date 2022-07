Cena maksymalna na węgiel. Duda podpisał ustawę

996,60 zł za tonę – tyle według podpisanej przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawy płacić mają odbiorcy indywidualni za węgiel używany do ogrzewania domów. Nie wiadomo jeszcze, czy sprzedawcy zdecydują się wziąć udział w programie – to na nich spoczywać będzie finansowanie zniżek, a nie otrzymali wiążących gwarancji, że pieniądze zostaną im zwrócone w całości.

Węgiel z Rosji został zablokowany embargiem w ramach sankcji za inwazję na Ukrainę. To poważny problem dla wielu gospodarstw domowych, które zużywały łącznie około 5-7 mln ton surowca z tego kierunku do ogrzewania domów w zimie. Ceny błyskawicznie wzrosły nawet o 300 procent, co wywołało komentarze o tym, że „mafia węglowa wyczuła interes”.

Tak ogromny wzrost cen wywołał panikę i niezadowolenie wśród Polaków. Rząd ogłosił wprowadzenie działań osłonowych polegających na wyznaczeniu ceny maksymalnej dla węgla, równej średniej cenie sprzedaży w 2021 roku. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, prawo wejdzie w życie jeszcze przed początkiem sierpnia.

Węgiel taniej dla gospodarstw. Cena maksymalna wyznaczona przez ustawę

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych przewiduje, że maksymalna cena za tonę węgla sprzedawanego gospodarstwom domowym (lub wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym w przypadku budynków wielolokalowych ogrzewanych węglem) wyniesie nie więcej niż 996,60 zł. To cena maksymalna, co oznacza, że oferowany węgiel może być tańszy. Jedno gospodarstwo domowe będzie mogło kupić maksymalnie 3 tony węgla w tej cenie.

Ustawa przewiduje rekompensatę dla przedsiębiorców w wysokości nie wyższej niż 1073,13 zł brutto za sprzedaż jednej tony paliwa stałego sprzedanego dla jednego gospodarstwa domowego. Rekompensaty nie będą przysługiwać bezpośrednio kupującym, tylko przedsiębiorcom, którzy sprzedawać będą węgiel gospodarstwom domowym. Uprawnionymi do uzyskania rekompensaty będą przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu paliw, którzy są wpisani do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych.

Przedsiębiorcy zwrócili uwagę na problem polegający na braku wyznaczenia wiążącej kwoty rekompensaty. Na zwrot kosztów, mający odbyć się w 2023 roku, przeznaczono łącznie 3 mld zł – mają one być podzielone między sprzedawców, którzy sprzedali węgiel po cenie maksymalnej, ale poniżej ceny zakupu.

Może się więc okazać, że rekompensaty będą niższe, niż koszt poniesiony przez sprzedawców. Rekompensaty będą wypłacane na wniosek sprzedawcy z Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny, na który przekazane zostaną dodatkowe środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Podczas zakupu węgla w cenie preferencyjnej trzeba będzie przekazać sprzedawcy informację o ilości węgla, jaki gospodarstwo domowe kupiło od dnia wejścia w życie ustawy. Wymagana też będzie deklaracja o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw lub kopia deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw. Chodzi o zgłoszenie tych źródeł do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Większość zapisów ustawy wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

