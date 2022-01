Centralna Informacja Emerytalna. Aplikacja podniesie wiek przechodzenia na emeryturę

Kolejna rzecz, którą chcielibyśmy uruchomić, poza warstwą informacyjną, to też taką warstwę dyspozycyjną, czyli żeby uczestnik mógł na przykład zmienić sobie osobę uposażoną, czy zaktualizować dane osobowe. W aplikacji znajdą się kalkulatory, które pozwolą użytkownikowi sprawdzić, na jaką kwotę może liczyć na emeryturze, czyli ile użytkownik musiałby jeszcze pracować, by dojść do określonego poziomu oszczędności.